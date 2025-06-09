Общество

За год интерес россиян к детским лагерям вырос в 3,4 раза

В 2025 году более востребованным среди родителей школьников стал отдых в детских лагерях, сообщили аналитики.

Так, спрос на детские лагеря в России за последний год вырос в 3,4 раза, рассказали в пресс-службе «Авито Услуг». 75% пользователей ищут именно полноценные летние смены в классических лагерях.

Кроме того, растет и востребованность других типов лагерей, таких как спортивные (рост в пять раз к прошлому году), языковые (+40%) и лагеря дневного пребывания (+51%), пишут «Известия».

«Туроператоры активно наращивают предложение, чтобы удовлетворить растущий интерес к такому виду отдыха», — сообщили там.