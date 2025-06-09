Общество

Игорь Сопов стал наставником в программе «Герои земли Псковской»

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов стал наставником в программе «Герои земли Псковской». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.

«Главная задача наставника – не просто помочь найти работу, а пообщаться с ветеранами, понять, что их волнует, подсказать, исходя из своего жизненного или профессионального опыта», – поделился он.

Игорь Сопов рассказал, что в рамках наставничества планируется организовать встречи и мероприятия, благодаря которым участники программы смогут больше узнать об избирательном процессе и принять участие в выборах. Они пообщаются с людьми разных профессий и возрастов, что поможет ветеранам быстрее вернуться к мирной жизни.

Программа «Герои земли Псковской» реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. К 1 июля станет известен окончательный список участников.