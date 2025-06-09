Общество

Подосиновики нашел любитель «тихой охоты» в псковском лесу. ФОТО

Подосиновики собрали грибники в псковском лесу, сообщили в группе «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дмитрий Калашников / «ВКонтакте»

«Остановился у лесочка, думал на жареху найти лисичек. Я их, конечно, нашёл, но только совсем мелких, и растут только на лесных дорожках. Увидел сорванный или кем-то сбитый подосиновик, понял, что рядом надо поискать, и ура... Метров в 20-ти я его нашёл! Комаров сначала не было вообще, потом вышло солнце, и они меня таки вынесли из леса. Грибы оставил расти дальше», — рассказал пскович.

Напомним, ранее в Псковской области собрали первый урожай лисичек.