Общество

В псковском УФССП состоялась церемония награждения и присяги нового сотрудника

Накануне одного из главных государственных праздников — Дня России — в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области состоялась торжественная церемония, на которой сотрудники органа принудительного исполнения были удостоены ведомственных наград, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фотографии: УФССП РФ по Псковской области

Вручение наград провёл главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников. Он поблагодарил сотрудников за добросовестную службу, высокий профессионализм и неоценимый вклад в дело защиты прав и законных интересов граждан и государства.

«Эти награды — признание вашего труда и ответственности. Ваша работа — основа правопорядка и справедливости», — отметил в своём обращении Сергей Колесников.

Особую значимость церемонии придало ещё одно важное событие: в торжественной обстановке присягу приняла Юлия Щербакова, ранее работавшая на должности старшего специалиста 2 разряда (по информатизации) отделения судебных приставов города Пскова №2, а теперь перешедшая на аттестованную должность инспектора отдела информатизации и обеспечения информационной безопасности.

Юлия Щербакова поклялась настойчиво и честно защищать права граждан, интересы общества и государства, а также дорожить своей профессиональной честью, беречь и развивать лучшие профессиональные традиции.