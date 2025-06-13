Общество

Борис Елкин: Медработники — это герои в белых халатах

С Днем медицинского работника поздравил псковичей глава города Борис Елкин. Поздравление было опубликовано в его Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram-канал

«Дорогие наши врачи, фельдшеры, медсёстры и все, кто посвятил свою жизнь медицине! Сегодня мы говорим вам огромное спасибо за каждую бессонную ночь у операционного стола, за ваше терпение и отзывчивость, за добрые слова, которые порой исцеляют сильнее любых лекарств», — начал свое обращение Борис Елкин.

Он подчеркнул важность работы медицинских работников: «Вы – яркое подтверждение того, что герои не скрываются за плащами, а надевают белые халаты. Вы продолжаете сражаться тогда, когда другие опускают руки, находите силы, когда их больше нет, вселяете надежду в тех, кто отчаялся. Своей повседневной работой вы доказываете миру, что чудо реально существует и оно живёт в стенах наших больниц!»

В завершение своего поздравления глава города пожелал медикам успехов: «Желаю новых высот в карьере, выдающихся научных достижений и, конечно же, личного счастья и благополучия. Искренне благодарю вас за ваш тяжёлый, но незаменимый труд!».

Напомним, что в преддверии Дня медицинского работника,10 июня, в правительстве Псковской области состоялась торжественная церемония чествования лучших медицинских работников региона.