Общество

Псковская область вошла в рейтинг трудоустройства выпускников вузов России

Портал «Работа России» опубликовал национальные рейтинги по трудоустройству выпускников образовательных организаций высшего образования. Псковская область вошла в рейтинг в 5 из 8 направлений по бакалавриату и в 2 из 8 направлений по магистратуре.

Из Псковской области в рейтинг вошли:

Псковский государственный университет по «Бакалавриат и специалитет»:

Направление «Инженерное дело, технологии и технические науки»: 60-е место из 83.

Направление «Науки об обществе»: 48-е место из 74.

Направление «Образование и педагогические науки»: 32-е место из 45.

«Магистратура и программы ординатуры»:

Направление «Образование и педагогические науки»: 30-е место из 41.

Другие учебные заведения Псковской области «Бакалавриат и специалитет»:

Направление «Физическая культура и спорт» — Великолукская государственная академия физической культуры и спорта заняла9-е место из 12.

Направление «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» —Великолукская государственная сельскохозяйственная академия — 14-е место из 33.

«Магистратура и программы ординатуры»:

Направление «Физическая культура и спорт» - Великолукская государственная академия физической культуры и спорта — 10-е место из 13.

Общее количество направлений бакалавра, по которым представители Псковской области вошли в рейтинг, составило 5 из 8 возможных. Псковская область не вошла рейтинг направлений здравоохранения и медицинских наук, искусства и культуры, математика и естественные науки.

По магистратуре и программа ординатуры Псковская область не вошла в 6 из 8.