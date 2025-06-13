Общество

Псковские страйкболисты показали пример: сначала субботник, потом — бой

Необычная для страйкбола встреча прошла на полигоне «Соловьи» под Псковом 15 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в страйкбольном сообществе города Пскова.

Фото здесь и далее: Страйкбольное сообщество города Пскова «Псковские 6 мм»

Утро бойцов началось не с перестрелок и стратегии, а с субботника. Участники популярной игры «Этот чёртов ящик» сначала навели порядок, а уже потом отправились в бой.

«Около десяти человек собрались к девяти утра и вооружились... не автоматами, а перчатками, мешками для мусора и хорошим настроением», - сообщили организаторы.

За несколько часов им удалось расчистить проходы, убрать накопившийся мусор и подготовить безопасные зоны для игры.

«Полигон стал чище и круче — благодаря тем, кто не побоялся жары, грязи и взялся за дело», - отметили организаторы.

Такое ответственное отношение к окружающей среде и месту проведения игр стало традицией у псковских страйкболистов. Участники не только регулярно собираются для матчей, но и следят за состоянием полигона, внося свой вклад в сохранение природы и порядка в лесной зоне.

После завершения субботника прошла игра. В ней приняли участие три фракции, а победу одержала команда «Жёлтых».

«Несмотря на плотные и напряженные сражения, именно их слаженные действия и четкая координация принесли решающий успех», - подчеркнули организаторы.