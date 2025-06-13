Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Баня «Гельдт» уходит в отпуск
Ансамбль «1703» на «Лавандовой ночи»
Ансамбль на террасе «Покровского»
нейросети для предпринимателей
Что делать При укусе клеща
Псковская область 80-летие Победы
Господин Рейтингомер
Задержание ректора ПсковГУ
Новая веха профсоюзов
ПЛН 25 лет
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
Правила электробезопасности
Агростартапы Псковской области
ТОС инструкция применения
Легкая кухня Ягодный пудинг
 
 
 
ещё Общество 13.06.2025 12:360 И полетели! 16.06.2025 09:000 Лаборатории стали чаще выявлять у россиян повышенный уровень сахара в крови 16.06.2025 08:000 Псковские страйкболисты показали пример: сначала субботник, потом — бой 15.06.2025 19:260 Псковская область вошла в рейтинг трудоустройства выпускников вузов России 15.06.2025 18:200 День псковского поселка Усвяты отметили юбилейным праздником 15.06.2025 17:201 Число пенсионеров в России достигло 41 миллиона человек
 
 
 
Самое популярное 11.06.2025 09:397 Массовый технический сбой произошел у операторов в Псковской области 10.06.2025 15:127 Льва Шлосберга* отправили в изолятор временного содержания 09.06.2025 10:291 В Пскове кроссовер вылетел с дороги и врезался в световую опору, водитель в реанимации 12.06.2025 10:440 Сбои в работе мобильного интернета продолжают фиксировать псковичи 09.06.2025 17:441 Рейтингомер: закрытие завода, отчет губернатора и Котт в жюри
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковские страйкболисты показали пример: сначала субботник, потом — бой

16.06.2025 08:00|ПсковКомментариев: 0

Необычная для страйкбола встреча прошла на полигоне «Соловьи» под Псковом 15 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в страйкбольном сообществе города Пскова.

Фото здесь и далее: Страйкбольное сообщество города Пскова «Псковские 6 мм»

Утро бойцов началось не с перестрелок и стратегии, а с субботника. Участники популярной игры «Этот чёртов ящик» сначала навели порядок, а уже потом отправились в бой.

 

«Около десяти человек собрались к девяти утра и вооружились... не автоматами, а перчатками, мешками для мусора и хорошим настроением», - сообщили организаторы.

За несколько часов им удалось расчистить проходы, убрать накопившийся мусор и подготовить безопасные зоны для игры.

«Полигон стал чище и круче — благодаря тем, кто не побоялся жары, грязи и взялся за дело», - отметили организаторы.

Такое ответственное отношение к окружающей среде и месту проведения игр стало традицией у псковских страйкболистов. Участники не только регулярно собираются для матчей, но и следят за состоянием полигона, внося свой вклад в сохранение природы и порядка в лесной зоне.

 

После завершения субботника прошла игра. В ней приняли участие три фракции, а победу одержала команда «Жёлтых».

«Несмотря на плотные и напряженные сражения, именно их слаженные действия и четкая координация принесли решающий успех», - подчеркнули организаторы.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
12 июня мы отмечаем государственный праздник. Знаете ли вы, как он называется?
В опросе приняло участие 275 человек
16.06.2025, 09:000 Лаборатории стали чаще выявлять у россиян повышенный уровень сахара в крови 16.06.2025, 08:400 Во Владимирской области в ДТП с автобусом погибли три человека 16.06.2025, 08:200 Сильнейшая в июне вспышка произошла на Солнце 16.06.2025, 08:000 Псковские страйкболисты показали пример: сначала субботник, потом — бой
16.06.2025, 07:300 Горячую воду отключат на Запсковье до 30 июня 16.06.2025, 07:000 Международный день африканского ребенка отмечается 16 июня 15.06.2025, 23:310 Свечение аэростатов закрывает 29-ю международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках 15.06.2025, 22:000 Более 200 спортсменов приняли участие в забеге ко Дню рождения «5 вёрст Псков»
15.06.2025, 21:300 Реставраторы обнаружили исторические контуры больших окон в Стефановской церкви Мирожского монастыря 15.06.2025, 20:480 Закрытие хорового фестиваля имени Гривского проходит в Пскове 15.06.2025, 20:300 Первенство по пляжному волейболу «Кубок Александра Невского» состоялось в Пскове 15.06.2025, 19:590 Лучших воздухоплавателей наградили в Великих Луках
15.06.2025, 19:260 Псковская область вошла в рейтинг трудоустройства выпускников вузов России 15.06.2025, 18:580 Туляк Олег Снетков стал чемпионом России по воздухоплавательному спорту 15.06.2025, 18:520 Церемония закрытия встречи воздухоплавателей проходит в Великих Луках 15.06.2025, 18:400 Митрополит Матфей совершил Литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова
15.06.2025, 18:200 День псковского поселка Усвяты отметили юбилейным праздником 15.06.2025, 18:000 Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже спиртного псковича 15.06.2025, 17:400 Дебрифинг Международного фестиваля воздухоплавателей прошёл в великолукском спорткомплексе «Стрелец» 15.06.2025, 17:201 Число пенсионеров в России достигло 41 миллиона человек
15.06.2025, 17:100 Столкновение с автобусом на площади Героев-Десантников в Пскове попало на видео 15.06.2025, 17:000 Скульптурный портрет главного пушкинского зайца экспонируют в музее-усадьбе «Петровское» 15.06.2025, 16:402 Борис Елкин: Медработники — это герои в белых халатах 15.06.2025, 16:200 ГАИ Псковской области рекомендовала водителям всегда иметь при себе воду и аптечку в жаркую погоду
15.06.2025, 16:000 До +28 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 16 июня 15.06.2025, 15:400 Дорожники оперативно устранили размытие грунта под мостом в псковской деревне Яблонец 15.06.2025, 15:200 Лисенка запечатлела псковичка в Гдовском районе 15.06.2025, 15:000 Псковским дачникам напомнили о мерах профилактики краж
15.06.2025, 14:460 Оргкомитет поблагодарил команду Валерия Лосева за организацию Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках 15.06.2025, 14:300 Уникальные мастер-классы для женщин представят на фестивале «Довмонт Псковский-2025» 15.06.2025, 14:200 Пропавшего год назад псковича со шрамом над глазом продолжает искать полиция 15.06.2025, 14:000 Глава Великих Лук Николай Козловский поздравил медиков с профессиональным праздником
15.06.2025, 13:400 Игорь Сопов рассказал псковским студентам о роли гражданина в избирательном процессе 15.06.2025, 13:240 Более 600 млн рублей было направлено на закупку медоборудования в Псковской области 15.06.2025, 13:200 Пушкинист и контр-адмирал из Гатчины стал первым участником Михайловских Пушкинских чтений-2025 15.06.2025, 13:000 Свечение аэростатов закроет 29-ю международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках
15.06.2025, 12:400 Сценариста Илья Северов проведет лекцию о кинематографе в рамках фестиваля «Западные ворота» 15.06.2025, 12:200 Опубликован график работы аттракционов в псковских парках 15.06.2025, 12:000 Жителя Дно будут судить за кражу кроссовок из пункта выдачи Ozon 15.06.2025, 11:410 Водитель Nissan погиб при столкновении с ВАЗ на трассе М-9 «Балтия» в Великолукском районе
15.06.2025, 11:200 Дновец предстанет перед судом за избиение сожительницы из ревности 15.06.2025, 11:000 Жители Пскова и Великих Лук потеряли более 600 тысяч рублей из-за телефонных мошенников 15.06.2025, 10:400 Александр Козловский: Быть работником здравоохранения - беспримерный подвиг 15.06.2025, 10:070 Минобрнауки: переход на новую модель высшего образования произойдет за два года
15.06.2025, 10:000 Чемпионат города по ловле рыбы поплавочной удочкой прошел в Пскове 15.06.2025, 09:450 Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» завершается в Изборске 15.06.2025, 09:360 Более 5 тысяч человек наблюдали за кей-граб в Великих Луках 15.06.2025, 09:200 День медицинского работника отмечают 15 июня
15.06.2025, 09:000 В центре Пскова ограничат движение 15 июня из-за проведения велогонки 15.06.2025, 08:430 Утренний спортивный полет состоялся в Великих Луках 14.06.2025, 22:000 Пропавшего полтора года назад великолучанина продолжает разыскивать полиция 14.06.2025, 21:580 В Пскове водитель Nissan травмировала мотоциклиста
14.06.2025, 21:350 Зрелищное соревнование по кей-грабу проходит в Великих Луках  14.06.2025, 21:200 Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» в Изборске. ФОТОРЕПОРТАЖ 14.06.2025, 21:000 Псковский ТИЦ переехал в новый офис 14.06.2025, 20:390 Выставка «Первый государственный человек и устроитель России» открылась в Изборске
14.06.2025, 20:220 Юрист рассказал о сборе данных о действиях россиян в интернете 14.06.2025, 20:000 Жара до +26 градусов ожидает псковичей 15 июня 14.06.2025, 19:400 Россиянам предсказали рост зарплат в 2025 году 14.06.2025, 19:200 Авиакомпании из РФ продолжают выполнять регулярные рейсы в ОАЭ и обратно
14.06.2025, 18:580 В Великих Луках подтвердили готовность к старту соревнований по кей-грабу 14.06.2025, 18:332 В Госдуме назвали самого узнаваемого спортсмена России 14.06.2025, 18:070 Открытый день фестиваля раннесредневековой культуры «Исаборг» проходит в Изборске. ФОТО 14.06.2025, 17:430 Депутат Госдумы предложил отменить бесплатное обучение детей мигрантов
14.06.2025, 17:190 Первый семейный чемпионат по боулингу в Пскове собрал 105 участников 14.06.2025, 16:530 Юрист назвала причины для отказа в выезде за границу 14.06.2025, 16:300 Роспотребнадзор поделился правилами безопасного посещения бань и саун 14.06.2025, 16:050 Ансамбль Изборской крепости 14 июня будет работать до 20:00
14.06.2025, 15:440 Россияне стали реже попадаться на уловки мошенников, считает эксперт 14.06.2025, 15:230 В Пскове пьяный водитель разбил машину об опору путепровода 14.06.2025, 14:571 В великолукской крепости прошли соревнования воздухоплавателей по броскам маркеров 14.06.2025, 14:291 В «Михайловском» ждут первых летних доброхотов
14.06.2025, 14:060 Умерла театральный критик Ирина Мягкова 14.06.2025, 13:440  Старт региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» запланирован на 8 сентября 14.06.2025, 13:210 «Мужицкие игры» удивили зрителей фестиваля раннесредневековой культуры «Исаборг» 14.06.2025, 13:050 РКК: почти 60% молодых россиян готовы стать донорами крови
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru