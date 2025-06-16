Общество

Бюст генералу Маргелову установят в Великих Луках

Установку бюста Герою Советского Союза, генералу армии, командующему Воздушно-десантными войсками (1954-1959, 1961-1979 годах) Василию Маргелову с благоустройством территории заказала администрация Великих Лук, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Бюст хотят поставить в Аллее памяти 6 роты 104-го Гвардейского парашютно-десантного полка на улице Дьяконова. Также подрядчик приведет в порядок близлежащую территорию.

Стартовая цена — 2 млн 320 тысяч 363 рубля 7 копеек. Исполнителя определят 18 июня. Завершить работы он должен будет до 31 июля.

Десантник №1 Василий Маргелов родился 27 декабря 1908 года в Днепропетровске, бывшем Екатеринославе. Окончил Объединенную Белорусскую военную школу имени ЦИК БССР и Военную академию Генштаба. Во время Великой Отечественной войны командовал стрелковым полком, после 1945 года находился на командных должностях, с 1954 по 1979 годы - командовал воздушно-десантными войсками. Сами десантники называют ВДВ «войсками дяди Васи».

Василий Маргелов ушел из жизни 4 марта 1990 года.

В Пскове в честь легендарного генерала названа одна из улиц. Кроме того, на улице Маргелова установлена мемориальная доска с портретным изображением генерала, а в сквере у псковской школы №18, которая носит имя Героя Советского Союза, установлен бюст генерала Василия Маргелова.