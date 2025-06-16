Общество

Путин поручил обеспечить возможности присвоения спортивных званий по гонкам дронов

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить возможность присвоения спортивных званий и разрядов по гонкам дронов. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Также президент поручил представить предложения о снижении минимального возраста участников спортивных соревнований по гонкам дронов с 10 до 7 лет. Ответственными назначены министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев и президент Федерации гонок дронов России Илья Галаев. Срок исполнения поручения - до 1 сентября.

До 1 октября Путин поручил общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи «Движение первых» совместно с Федерацией гонок России обеспечить начиная с 2026 года проведение Всероссийского чемпионата пилотирования дронов для детей в возрасте от 7 лет «Пилоты будущего», предусмотрев в период его проведения осуществление мероприятий образовательной, технической направленности и состязательных мероприятий. Ответственными назначены председатель правления Движения первых Артур Орлов и Галаев. Правительству Российской Федерации поручено обеспечить начиная с 2026 года финансирование организации и проведения Всероссийского чемпионата пилотирования дронов для детей в возрасте от 7 лет «Пилоты будущего» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Ответственным назначен председатель правительства России Михаил Мишустин.