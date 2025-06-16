Общество

Международный день паники отмечают 18 июня

Международный день паники отмечается 18 июня, хотя это неофициальный праздник.

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Праздник появился в США, где психологи заметили, что многие люди ежедневно испытывают тревогу или панику. Хотя точная причина переноса даты на 18 июня неизвестна, Международный день паники стал способом борьбы с тревожностью и улучшения эмоционального контроля.

Специалисты в области психологии также обращают внимание на то, что возможность дать волю своим страхам и эмоциям в определённый день — это не просто проявление паники, которое выходит из-под контроля. Человек подсознательно понимает, что сегодня он позволяет себе расслабиться, чтобы завтра снова взять себя в руки, пишет calend.ru.

Таким образом, Международный день паники — это своего рода психологическая практика, которая доступна каждому, кто устал от жёсткого контроля над своими страхами. Проявляя слабость, человек с большей вероятностью сможет переосмыслить своё отношение к страхам и стрессовым ситуациям, иногда даже с долей юмора.