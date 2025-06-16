Общество

«Онлайн-брифинг»: Без паники! ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию онлайн-брифинга, который прошел на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 17 июня. На этот раз темой стала паника.

Мало кто об этом знает, но завтра будет отмечаться Международный день паники. Для чего надо было выделять такую дату в праздничном календаре, пусть даже и неофициальном? Есть ли тут что праздновать? Что такое паника и как ее распознать? Кто чаще всего подвержен паническим атакам? Какие приёмы помогают их «погасить»? Может ли человек сам себя вывести из этого состояния?

На эти и многие другие важные вопросы ответил психолог Сергей Калинин.