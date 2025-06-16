Общество

Замечания к детской площадке в Черёхе обсуждают с подрядчиком

Проблемные моменты и отдельные замечания к конструкции детской площадки и к укладке прорезиненного покрытия основания на берегу реки Черёха в Псковском районе прорабатываются с подрядчиком, сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

В ходе рабочего выезда в деревню Черёха Ядровской волости, Наталья Федорова проконтролировала реализацию проекта установки детской игровой площадки в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» на берегу реки Черёха. Инициатива благоустройства общественной территории победила в региональном конкурсе в 2024 году с финансированием 1,5 млн рублей.

«Площадка установлена, но есть проблемные моменты и отдельные замечания к самой конструкции детской площадки и к укладке прорезиненного покрытия основания. Прорабатываем их с подрядчиком. Мы заинтересованы в том, чтобы работа была выполнена качественно, что напрямую влияет на срок службы объекта», - отметила глава.

Также Наталья Федорова рассказала, что в администрации сельского поселения со специалистами, как и в других волостях, прорабатывались вопросы перехода на одноуровневую модель управления муниципалитетом.

«Ответила на вопросы коллег. Также обсудили темы текущей работы администрации волости», - подчеркнула Наталья Федорова.