Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
нейросети для предпринимателей
Псковская область 80-летие Победы
Что делать При укусе клеща
Новая веха профсоюзов
Правила электробезопасности
Задержание ректора ПсковГУ
Лев в клетке
ТОС инструкция применения
ПЛН 25 лет
Агростартапы Псковской области
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
Легкая кухня Ягодный пудинг
 
 
 
ещё Общество 16.06.2025 15:390 Прохладу и дожди принесет циклон на Северо-Запад 18.06.2025 13:520 Работа с соотечественниками в Псковской области выстроена адресно — губернатор 18.06.2025 13:480 Стартовала регистрация на мероприятия ко Дню молодежи в Пскове 18.06.2025 13:350 В Пскове прошла акция «Каникулы с Общественным советом» 18.06.2025 13:260 Форум «Псковская область: место, где хочется жить» станет ежегодным 18.06.2025 13:080 В нескольких локациях Пскова появятся станции Wi-Fi для компенсации отсутствия мобильного интернета
 
 
 
Самое популярное 11.06.2025 09:3910 Массовый технический сбой произошел у операторов в Псковской области 16.06.2025 14:233 Причину временного ограничения интернета назвал псковский губернатор 12.06.2025 10:440 Сбои в работе мобильного интернета продолжают фиксировать псковичи 11.06.2025 08:580 Уехавший на заработки в Псков житель Ленобласти был найден похороненным 17.06.2025 11:410 Суд не удовлетворил жалобу адвоката экс-ректора ПсковГУ на возбуждение уголовного дела
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Работа с соотечественниками в Псковской области выстроена адресно — губернатор

18.06.2025 13:52|ПсковКомментариев: 0

Работа с соотечественниками в Псковской области выстроена адресно, в системе «одного окна». Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Работа с соотечественниками выстроена адресно. Мы используем все форматы. Вы видите, что у нас периодически с блог-туром приезжают журналисты из различных государств, блогеры, наши соотечественники, у которых достаточно большое количество подписчиков. Я сам лично тоже с ними с удовольствием встречаюсь. Мы проводим тематические форумы по этому направлению. Но и, как я сказал, мы оказываем адресную помощь в режиме "одного окна"», – сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что для семьи из Канады, которая хотела приехать в один из районов Псковской области, заранее подобрали участок, который они выбрали по интернету.

«Они сюда ехали не просто как слепые котята, они уже знали, куда они едут. Они знали, как зовут главу района. Елена Полонская (уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции в Псковской области) их встречала, на границе в ручном режиме сопровождала. Адресное отношение дает нам определенные преимущества», — добавил глава региона.

По оценке Агентства стратегических инициатив, Псковская область признана одним из немногих регионов, где большое количество лучших практик по программам работы с соотечественниками.

«И нас даже включили в рабочую группу, чтобы была возможность с этими практиками знакомиться», — заключил Михаил Ведерников.

Пресс-портрет
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области Полонская Елена Алексанровна Советник губернатора Псковской области, председатель Псковской региональной общественной организацией социальной поддержки и защиты «Родительский комитет».
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Должны ли сообщать людям о причинах и сроках отключения мобильного интернета и связи?
В опросе приняло участие 145 человек
18.06.2025, 13:520 Работа с соотечественниками в Псковской области выстроена адресно — губернатор 18.06.2025, 13:480 Стартовала регистрация на мероприятия ко Дню молодежи в Пскове 18.06.2025, 13:440 Елена Матин: Мы следим за тем, чтобы наши экскурсоводы не рассказывали чушь 18.06.2025, 13:380 Псковская компания вошла в топ-100 всероссийского рейтинга «Индекс дела»
18.06.2025, 13:350 В Пскове прошла акция «Каникулы с Общественным советом» 18.06.2025, 13:260 Форум «Псковская область: место, где хочется жить» станет ежегодным 18.06.2025, 13:230 Псковский музей провел более 5 тысяч экскурсий за прошлый год 18.06.2025, 13:150 МегаФон и Российский футбольный союз продлили соглашение о партнёрстве
18.06.2025, 13:080 В нескольких локациях Пскова появятся станции Wi-Fi для компенсации отсутствия мобильного интернета 18.06.2025, 13:050 Поучаствовать в квесте «Узнай профсоюз» пригласили псковскую молодежь 18.06.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Михаилом Ведерниковым 18.06.2025, 13:000 Елена Матин: Псковский музей является одним из крупнейших игроков в сфере культурного туризма региона
18.06.2025, 12:450 Обманом получившего два iPhone мужчину в Пскове освободили от отбывания наказания 18.06.2025, 12:380 Закон о создании национального мессенджера одобрили российские сенаторы 18.06.2025, 12:310 Жителей Псковской области пригласили на онлайн-программу к 80-летию Парада Победы 18.06.2025, 12:200 Более 60% работающих псковичей положительно воспринимают инициативы коллег - опрос
18.06.2025, 12:100 Вспышка высочайшего класса произошла на Солнце 18.06.2025, 12:000 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Еленой Матин 18.06.2025, 11:500 Органный концерт «От Баха до Эскеша» состоится в Пскове 18.06.2025, 11:480 На Алмазной в Пскове заблокирована проезжая часть из-за ДТП
18.06.2025, 11:450 Руководители органов власти Псковской области посетили ИК-4 и изучили производственные возможности 18.06.2025, 11:400 Фотофакт: На улице Некрасова в Пскове вырубили деревья 18.06.2025, 11:350 Молодежь Псковской области приглашается к участию в форуме «Ладога» 18.06.2025, 11:300 Псковские профсоюзы представили здравницы на фестивале в Беларуси
18.06.2025, 11:270 «Беседка»: На экскурсию с музеем! 18.06.2025, 11:260 «Единая Россия»: Более 110 тысяч общественных пространств в регионах благоустроили по президентской программе 18.06.2025, 11:190 Иван Цецерский: Репутация Пскова не пострадает из-за отмены права стать столицей Ганзейского союза в 2033 году 18.06.2025, 11:100 Порховича будут судить за попытку дачи взятки сотруднику ГИБДД
18.06.2025, 11:030 Замечания к детской площадке в Черёхе обсуждают с подрядчиком 18.06.2025, 10:500 На освещение девяти объектов в Псковской области выделят 64 млн рублей 18.06.2025, 10:350 Здание горело на улице Мелиораторов в Великих Луках 18.06.2025, 10:200 Количество погибших в ДТП по Псковской области снизилось почти на 30%
18.06.2025, 10:130 Молодые ученые из Пскова победили во всероссийском конкурсе 18.06.2025, 10:100 Умерла народная артистка России Наталья Тенякова 18.06.2025, 09:570 Владимир Никитин: ПЛН — серьезная организация, держащая руку на пульсе 18.06.2025, 09:500 6 из 10 псковичей проведут отпуск в этом году вместе со своей второй половиной – опрос
18.06.2025, 09:410 Фестиваль «Бугровский гарнец» в Пушкинском заповеднике начнут со здравицы мельнику 18.06.2025, 09:360 Более 107,7% составил индекс промышленного производства Псковской области за прошлый год 18.06.2025, 09:000 Представители псковских и китайских предприятий встретились для обсуждения сотрудничества 18.06.2025, 09:000 «Собственной персоной»: Михаил Ведерников о продвижении региона, патриотической работе, туриндустрии и мобильном интернете
18.06.2025, 08:400 Реставрацию церкви Николы со Усохи в Пскове планируют завершить в конце 2025 года 18.06.2025, 08:300 Доходы блогеров-иноагентов выросли втрое 18.06.2025, 08:200 Часть федеральных автотрасс в РФ не будет покрыта интернетом 18.06.2025, 08:000 Дерево упало возле детского сада на Рижском проспекте в Пскове
18.06.2025, 07:300 Огненные картины войны зажгут волонтёры Победы в Пскове 18.06.2025, 07:000 Международный день паники отмечают 18 июня 17.06.2025, 22:000 Гинеколог рассказала о возможностях для женщин, вынужденных отложить материнство 17.06.2025, 21:380 Оксана Филиппова посетила деревню Поляне ради решения вопросов жителей
17.06.2025, 21:220 Финансовый директор Горводоканала Анжелика Лясина удостоена награды Минстроя России 17.06.2025, 21:030 Новое оборудование получил историко-культурный центр Философовых в Бежаницах по нацпроекту 17.06.2025, 20:400 Комитет ГД не поддержал запрет рекламы безалкогольного пива 17.06.2025, 20:200 «Силарон» подтвердил соответствие требованиям доверенного ПАК
17.06.2025, 19:580 Первые птенцы лебедя-шипуна появились в «Михайловском» 17.06.2025, 19:350 Отсутствие договора на ТО оборудования может стать причиной отключения — Газпром 17.06.2025, 19:100 Сильные дожди ожидаются на территории Псковской области 17 июня 17.06.2025, 18:451 Улицу Балтийскую затопило в Пскове. ФОТО
17.06.2025, 18:311 Три автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове 17.06.2025, 18:070 «Гонки по вертикали»: зачем власти реальная оппозиция? ВИДЕО 17.06.2025, 18:060 Фотофакт: Перекресток улиц Конная и Петровская в Пскове затопило «по щиколотку» 17.06.2025, 18:030 Главврач санатория «Хилово» удостоена звания «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области»
17.06.2025, 17:580 ВТБ составил поколенческий портрет самозанятых 17.06.2025, 17:560 Новые правила приостановления регистрации недвижимости разъяснили псковичам 17.06.2025, 17:520 Пара из Пскова поженится на свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» 17.06.2025, 17:450 2025 год поставит рекорд по покупке жилья без ипотеки — ВТБ
17.06.2025, 17:430 16 человек госпитализировали с симптомами ОРВИ за неделю в Псковской области 17.06.2025, 17:340 «Люди труда»: Александр Седунов о возможностях получить востребованную профессию в Пскове. ВИДЕО 17.06.2025, 17:331 Время поиска утечек на теплосетях в Пскове увеличилось из-за отсутствия интернета 17.06.2025, 17:270 Шесть фактов незаконной торговли выявили на улицах Пскова
17.06.2025, 17:200 День памяти композитора Римского-Корсакова пройдет в Вечаше и Любенске 17.06.2025, 17:180 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 17 июня 17.06.2025, 17:170 В Пскове столкнулись два Volkswagen из-за разворота. ФОТО 17.06.2025, 17:100 Четвертый фестиваль музыки и спорта «Вики-фест» состоялся в Пскове
17.06.2025, 17:070 Суд конфисковал аэропорт «Домодедово» в доход государства 17.06.2025, 17:040 Фотофакт: Подвесная скамейка сломалась на псковской набережной 17.06.2025, 17:020 «Гонки по вертикали»: зачем власти реальная оппозиция? 17.06.2025, 17:010 Кратковременные дожди ожидаются 18 июня в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru