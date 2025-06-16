Общество

Работа с соотечественниками в Псковской области выстроена адресно — губернатор

Работа с соотечественниками в Псковской области выстроена адресно, в системе «одного окна». Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Работа с соотечественниками выстроена адресно. Мы используем все форматы. Вы видите, что у нас периодически с блог-туром приезжают журналисты из различных государств, блогеры, наши соотечественники, у которых достаточно большое количество подписчиков. Я сам лично тоже с ними с удовольствием встречаюсь. Мы проводим тематические форумы по этому направлению. Но и, как я сказал, мы оказываем адресную помощь в режиме "одного окна"», – сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что для семьи из Канады, которая хотела приехать в один из районов Псковской области, заранее подобрали участок, который они выбрали по интернету.

«Они сюда ехали не просто как слепые котята, они уже знали, куда они едут. Они знали, как зовут главу района. Елена Полонская (уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции в Псковской области) их встречала, на границе в ручном режиме сопровождала. Адресное отношение дает нам определенные преимущества», — добавил глава региона.

По оценке Агентства стратегических инициатив, Псковская область признана одним из немногих регионов, где большое количество лучших практик по программам работы с соотечественниками.

«И нас даже включили в рабочую группу, чтобы была возможность с этими практиками знакомиться», — заключил Михаил Ведерников.