Общество

Со 100-летним юбилеем поздравили ветерана труда в Бежаницком округе

Глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова поздравила со 100-летним юбилеем труженицу тыла Великой Отечественной войны, ветерана труда Федосью Гусакову. Об этом глава округа написала на своей официальной странице «ВКонтакте».

Фотографии: Елена Иванова /«ВКонтакте»

Федосья Гусакова родилась в деревне Дворцы и всю жизнь, пойдя по стопам отца, отработала на почте. По словам Елены Ивановой, её многолетний труд послужил опорой району и стране в тяжелые послевоенные годы.

Глава Бежаницкого муниципального округа также передала поздравления президента России Владимира Путина, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и вручила памятные подарки.

«Благодарю Федосью Терентьевну за её доброту и стойкость. Желаю крепкого здоровья, душевного тепла и оптимизма!» - пишет Елена Иванова.