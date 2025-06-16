Общество

Международный день прогулки празднуют 19 июня

Международный день прогулки — отмечается в середине июня. Интернет указывает на две даты его празднования — 15 или 19 июня. Вторая — наиболее распространена.

Итак, Международный день прогулки, или День неспешной прогулки, — праздник, призывающий оценить важность такого, казалось бы, очевидного, но забытого многими способа отдохнуть, снять стресс или просто нервное напряжение, как пешая прогулка.

Для людей, проживающих в современных мегаполисах, объективная реальность задала очень высокие темпы жизни, что не может не сказаться на психическом здоровье. Статистика с уверенностью показывает, что систематический стресс и депрессия стали уже устойчивой характеристикой нервной системы жителей города.

Не желая сбавить темп жизни и пересмотреть приоритеты, кто-то стремится решить эти проблемы при помощи медикаментов. К счастью, в последние годы популярность набирает увлечение спортом и стремление к здоровому образу жизни. Одним из эффективных способов борьбы со стрессом, как это ни странно, является обычная пешая прогулка по парку или лесу, выезд на природу.

Именно желание подчеркнуть важность и доступность этого простого способа отвлечься хотя бы ненадолго от проблем и суеты подтолкнуло инициаторов и активистов отмечать ежегодно Международный день прогулки. Причем именно в июне, когда уже преобладает тёплая солнечная погода, способствующая прогулкам на свежем воздухе.

По другой версии, дата праздника 19 июня выбрана в связи с тем, что именно в этот день он и был впервые проведён в 1970-х годах в американском штате Мичиган. Основатель праздника У.Т. Рабе предложил День пешей прогулки в ответ на популярный бег трусцой, намеренно подчёркивая желание замедлить и без того стремительный темп жизни, пишет calend.ru.

Сторонники празднования Дня прогулки обращаются ко всему человечеству, предлагая не только в этот день, а вообще как можно чаще выходить на природу и проводить там хотя бы немного времени — это отличный способ для уединения и умиротворения или дружеской беседы.

К достоинствам пешей прогулки сторонники праздника относят её доступность для каждого, так как нужно лишь выделить время (с психологической установкой не «в ущерб делам», а «во благо здоровья»), а также определиться с местом, хотя даже в городах достаточно скверов и парков, не говоря о пригородах. Этот способ отдыха не потребует каких-либо материальных затрат, а польза от него с лихвой окупит потраченное время. Ходьба не только будет способствовать снятию стресса, но и станет неплохим стимулятором внимания, памяти и мозговой активности, улучшит аппетит и нормализует сон.