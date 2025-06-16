Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Что делать При укусе клеща
Господин Рейтингомер
Псковская область 80-летие Победы
нейросети для предпринимателей
Легкая кухня Ягодный пудинг
Новая веха профсоюзов
Лев в клетке
Правила электробезопасности
ПЛН 25 лет
Задержание ректора ПсковГУ
ТОС инструкция применения
Агростартапы Псковской области
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
 
 
 
ещё Общество 16.06.2025 15:390 Прохладу и дожди принесет циклон на Северо-Запад 19.06.2025 11:430 Торжественное открытие игры «Зарница 2.0» состоялось в Великих Луках 19.06.2025 11:150 Не менее трёх млрд рублей вложит МегаФон в цифровое развитие Новосибирской области 19.06.2025 10:400 «Зверьё моё»: Спаниели на службе в полиции. ВИДЕО 19.06.2025 10:230 Для псковичей любовь важнее карьеры – опрос 19.06.2025 09:000 Более 600 человек были удалены с ЕГЭ в этом году
 
 
 
Самое популярное 16.06.2025 14:233 Причину временного ограничения интернета назвал псковский губернатор 12.06.2025 10:440 Сбои в работе мобильного интернета продолжают фиксировать псковичи 17.06.2025 11:410 Суд не удовлетворил жалобу адвоката экс-ректора ПсковГУ на возбуждение уголовного дела 17.06.2025 18:451 Улицу Балтийскую затопило в Пскове. ФОТО 17.06.2025 13:490 Как вырастут тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля в Псковской области. ИНФОГРАФИКА
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Торжественное открытие игры «Зарница 2.0» состоялось в Великих Луках

19.06.2025 11:43|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках состоялось торжественное открытие окружного этапа Северо-Западного федерального округа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

Команды из 11 регионов проверят силы в военно-патриотической игре «Зарница 2.0» в Великих Луках. 

Церемония состоялась в мемориальном комплексе Великих Лук у Вечного огня. Знаменная группа под марш Преображенского полка вынесла государственный флаг Российской Федерации, флаг Псковской области, флаг с символикой «Зарницы» в соответствии со Строевым уставом Вооруженных сил Российской Федерации. Прозвучал гимн РФ. 

Далее, в соответствии с регламентом, начальник Штаба окружного этапа Северо-Западного федерального округа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» Геннадий Гоман доложил командующему игрой Владиславу Бобышеву о том, что отряды участников к торжественному открытию этапа построены.

На церемонии присутствовали представители областной и городской власти, общественных организаций, Центра военно-спортивной подготовки «Воин». Участников игры приветствовали депутат Псковского областного Собрания Виктор Остренко, заместитель главы города Великие Луки капитан II ранга в отставке Николай Андросович, уполномоченная по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, заместитель главы администрации Великих Лук Екатерина Семенова, старший социальный координатор Псковского филиала фонда «Защитники Отечества» Олеся Коротченкова, начальник управления образования Великих Лук Виктория Крюкова, другие официальные лица.

 

Обращаясь к участникам игры от имени главы Великих Лук Николая Козловского, его заместитель Николай Андросович приветствовал всех в городе воинской славы Великие Луки, отметив, что торжественная церемония открытия военно-патриотической игры «Зарница 2.0» проходит в памятном и священном для каждого великолучанина месте.

«Вы должны гордиться тем, что в год 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в Год защитника Отечества, вы сегодня находитесь именно здесь, на этой земле, рядом с памятником и могилой Героя Советского Союза Александра Матросова», - обратил внимание собравшихся Николай Андросович и привел несколько героических фактов из истории города воинской славы Великие Луки.

Заместитель главы администрации Великих Лук Екатерина Семенова, выступавшая от имени главы администрации города Андрея Беляева, заметила, что игра «Зарница» – это самое известное военно-патриотическое мероприятие в нашей стране, имеющее богатую историю и традиции, и тепло приветствовала команды участников.

«Мы рады приветствовать лучших представителей молодого поколения из разных городов Северо-Запада России, настоящих патриотов Отечества, активных, ответственных, неравнодушных, энергичных, готовых трудиться во имя могущества России и встать на защиту страны, если потребуется», - сказала Екатерина Семенова и пожелала командам командам еще больше сплотиться, повысить свое мастерство, получить новые навыки и проявить лучшие качества.

«И пусть победит сильнейший, чтобы достойно представить наш Северо-Западный округ на всероссийском уровне!» - завершила свою речь Екатерина Семенова.

Также к участникам окружного этапа игры обратилась уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

«Вам представилась возможность продемонстрировать свое мастерство, командный дух, свою индивидуальную подготовку. Я желаю вам всем спортивной удачи и, конечно же, победы!» - высказала свои пожелания командам Наталия Соколова.
 

Завершением церемонии открытия стало возложение цветов к Вечному огню в память о подвигах героического поколения победителей, разгромивших немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне.

Отметим, что соревнования окружного этапа Северо-Западного федерального округа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» продлятся шесть дней. Они охватят различные дисциплины, начиная от огневой подготовки и заканчивая действиями подразделений в боевых условиях.

Также для участников предусмотрена насыщенная культурная программа, которая позволит ознакомиться с историей и культурой города Великие Луки и Псковского региона.

Организатором мероприятия выступает «Движение Первых» совместно с Юнармией и Центром военно-спортивной подготовки «Воин» при поддержке правительства Псковской области, профильных комитетов, филиала фонда «Защитники Отечества», управлений Росгвардии и МЧС по Псковской области, а также администрации Великих Лук.

Напомним, что это уже второй сезон Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Итоги соревнований подведут в сентябре в ходе общероссийского финала игры.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Должны ли сообщать людям о причинах и сроках отключения мобильного интернета и связи?
В опросе приняло участие 217 человек
19.06.2025, 11:430 Торжественное открытие игры «Зарница 2.0» состоялось в Великих Луках 19.06.2025, 11:390 «Сообразим на троих»: Право силы, ограничение интернета и «Ганза, гудбай» 19.06.2025, 11:280 Суд не удовлетворил жалобу на продление ареста экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной 19.06.2025, 11:220 На нескольких улицах Великих Лук отключат водоснабжение 20 июня
19.06.2025, 11:150 Не менее трёх млрд рублей вложит МегаФон в цифровое развитие Новосибирской области 19.06.2025, 11:070 В «Псковавтодор» поступила новая уборочная машина 19.06.2025, 10:570 «Гайд-парк»: Армен Мнацаканян о депутатской деятельности и работе единороссов в областном Собрании 19.06.2025, 10:550 Свалку на подъезде к мусорному полигону в Гдовском районе уберут в течение недели
19.06.2025, 10:450 «Атмосфера для жизни»: в Пскове завершается строительство нового ЖК с полным благоустройством 19.06.2025, 10:400 «Зверьё моё»: Спаниели на службе в полиции. ВИДЕО 19.06.2025, 10:390 Победителей четвертого Олимпийского диктанта наградили в Великих Луках 19.06.2025, 10:230 Для псковичей любовь важнее карьеры – опрос
19.06.2025, 10:130 Хозпостройка горела в невельской деревне Лехово 19.06.2025, 09:580 В Пскове перенесли место отправления и прибытия автобусов с детьми в летние лагеря 19.06.2025, 09:420 Таксисты озвучили свои требования к стандарту для российских автомобилей 19.06.2025, 09:370 Четыре автомобиля повредил огонь в Пскове в результате поджога
19.06.2025, 09:150 На «День семьи, любви и верности» приглашают псковичей в музей Софьи Ковалевской в Полибино 19.06.2025, 09:000 Более 600 человек были удалены с ЕГЭ в этом году 19.06.2025, 08:400 Фотовыставку «Строкою Пушкина воспето…» открыли в Пушкинском заповеднике 19.06.2025, 08:200 В ЛДПР готовятся закрепить за собой статус второй политической силы в стране
19.06.2025, 08:000 Глава Рособнадзора: ЕГЭ не будет отменен в 2026 году 19.06.2025, 07:300 Международный день прогулки празднуют 19 июня 19.06.2025, 07:000 Всемирный день детского футбола отмечают 19 июня 18.06.2025, 22:450 На Рижском проспекте в Пскове произошло ДТП напротив «Ленты»
18.06.2025, 22:000 Более тысячи тонн клубники ввезли в страну через Псковскую область 18.06.2025, 21:590 Видеофакт: Псковичи на сапах покоряют затопленную Балтийскую улицу 18.06.2025, 21:500 Развитие муниципального сотрудничества обсудили главы Псковского и Тосненского районов 18.06.2025, 21:400 Псковские газовики знакомят школьников с правилами газовой безопасности на летних каникулах
18.06.2025, 21:340 Теннисные столы Школе адаптивного спорта Псковской области передал Юрий Сорокин 18.06.2025, 21:300 На участке трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 18 июня 18.06.2025, 21:200 Отдыхать без долгов призвали псковичей приставы 18.06.2025, 21:160 Тройное ДТП на Коммунальной в Пскове произошло при выполнении левого поворота. ФОТО
18.06.2025, 21:050 МегаФон поможет в цифровой трансформации Новгородской области 18.06.2025, 21:000 Псковская область присоединилась к Всероссийской акции «Безопасность детства» 18.06.2025, 20:500 Сбер и компания LEGENDA заключили соглашение о партнерстве на ПМЭФ-2025 18.06.2025, 20:400 «Солнышки» из пушкиногорской школы побывали на музейном занятии в «Михайловском». ФОТО
18.06.2025, 20:300 Жителя Беларуси осудили за попытку дачи взятки замначальника МАПП «Убылинка» 18.06.2025, 20:250 МегаФон и Республика Тыва договорились о цифровизации региона 18.06.2025, 20:200 Подвесную скамейку починили на набережной в Пскове 18.06.2025, 20:100 Сбер и ООО «Смарт Констракшн Ворлд» заключили на ПМЭФ-2025 соглашение о намерении развития сотрудничества
18.06.2025, 20:001 Михаил Ведерников: Историческое наследие Псковской области надо развивать более системно и методично 18.06.2025, 19:500 Еще 24 млн рублей из федерального бюджета привлекли псковские НКО на социально значимые проекты 18.06.2025, 19:300 Псковичей приглашают к участию в конкурсе «Профи среди любителей» 18.06.2025, 19:290 Сбер и город-спутник Южный заключили на ПМЭФ-2025 новое соглашение о сотрудничестве
18.06.2025, 19:250 Все проекты я пропускаю через себя - Михаил Ведерников о мероприятиях к 80-летию Великой Победы 18.06.2025, 19:100 Психолог рассказал, как бороться со скандалистами в очередях 18.06.2025, 18:540 Михаил Ведерников: «Дружина» - хороший пример для всех псковичей 18.06.2025, 18:500 Объединение СОЦПРОФ принимает участие в ПМЭФ-2025
18.06.2025, 18:331 Избирательная кампания 2025 года стартовала в Псковской области 18.06.2025, 18:290 «Зверьё моё»: Спаниели на службе в полиции  18.06.2025, 18:250 Т1: Отечественные ритейлеры в ближайшие два года будут шире использовать ИИ 18.06.2025, 18:160 Псковичку будут судить за попытку убить сожителя
18.06.2025, 17:550 Пушкиногорская прокуратура восстановила право участника СВО на пользование счетом 18.06.2025, 17:521 Михаил Ведерников объяснил, зачем в Пскове проводят фестиваль «Виноград» 18.06.2025, 17:510 Новые аксессуары появились в Псковском музее-заповеднике 18.06.2025, 17:493 Прокуратура выявила нарушения при защите железнодорожного моста в Пскове
18.06.2025, 17:420 «Беседка»: На экскурсию с музеем! ВИДЕО 18.06.2025, 17:401 АПК имеет большой потенциал для роста в ближайшие годы — Сбер 18.06.2025, 17:370 Виват академия! 18.06.2025, 17:370 МВД: Мошенники стали вербовать детей в компьютерных играх
18.06.2025, 17:360 Горводоканал продолжает работы по ликвидации подтоплений улиц Пскова 18.06.2025, 17:310 У лебедей-шипунов и Лысух в Изборске появилось потомство 18.06.2025, 17:300 Т1: Ответственность за внедрение ИИ выходит за пределы ИТ-подразделений 18.06.2025, 17:290 Со 100-летним юбилеем поздравили ветерана труда в Бежаницком округе
18.06.2025, 17:250 На трассе в Островском районе идут работы по фрезерованию покрытия 18.06.2025, 17:221 Потери россиян от онлайн-мошенничества снизились вдвое — ВТБ  18.06.2025, 17:210 С ходом ремонтных работ в Палкинской школе ознакомился Виктор Остренко 18.06.2025, 17:181 Сообщать о фактах самовольного размещения линий связи на опорах ЛЭП призвали псковичей 
18.06.2025, 17:080 «Луки-Энергия» сыграет с «Космосом» из Долгопрудного 18.06.2025, 17:050 До +20 градусов и грозы прогнозируют в Псковской области 19 июня 18.06.2025, 17:040 Сбер поможет предпринимателям заключать контракты с государством 18.06.2025, 17:030 «Собственной персоной»: Михаил Ведерников о продвижении региона, патриотической работе, туриндустрии и мобильном интернете. ВИДЕО
18.06.2025, 17:020 В Пскове определены три общественных пространства для благоустройства в 2026 году 18.06.2025, 16:561 Фотофакт: Набережная реки Великой в Пскове заросла травой 18.06.2025, 16:500 Победителей трех конкурсов к 25-летию издания наградили в пресс-центре ПЛН 18.06.2025, 16:400 Каждый второй заемщик с рыночной ипотекой стремится погасить ее досрочно — ВТБ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru