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Торжественное открытие игры «Зарница 2.0» состоялось в Великих Луках

В Великих Луках состоялось торжественное открытие окружного этапа Северо-Западного федерального округа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

Команды из 11 регионов проверят силы в военно-патриотической игре «Зарница 2.0» в Великих Луках.



Церемония состоялась в мемориальном комплексе Великих Лук у Вечного огня. Знаменная группа под марш Преображенского полка вынесла государственный флаг Российской Федерации, флаг Псковской области, флаг с символикой «Зарницы» в соответствии со Строевым уставом Вооруженных сил Российской Федерации. Прозвучал гимн РФ.

Далее, в соответствии с регламентом, начальник Штаба окружного этапа Северо-Западного федерального округа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» Геннадий Гоман доложил командующему игрой Владиславу Бобышеву о том, что отряды участников к торжественному открытию этапа построены.

На церемонии присутствовали представители областной и городской власти, общественных организаций, Центра военно-спортивной подготовки «Воин». Участников игры приветствовали депутат Псковского областного Собрания Виктор Остренко, заместитель главы города Великие Луки капитан II ранга в отставке Николай Андросович, уполномоченная по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, заместитель главы администрации Великих Лук Екатерина Семенова, старший социальный координатор Псковского филиала фонда «Защитники Отечества» Олеся Коротченкова, начальник управления образования Великих Лук Виктория Крюкова, другие официальные лица.

Обращаясь к участникам игры от имени главы Великих Лук Николая Козловского, его заместитель Николай Андросович приветствовал всех в городе воинской славы Великие Луки, отметив, что торжественная церемония открытия военно-патриотической игры «Зарница 2.0» проходит в памятном и священном для каждого великолучанина месте.

«Вы должны гордиться тем, что в год 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в Год защитника Отечества, вы сегодня находитесь именно здесь, на этой земле, рядом с памятником и могилой Героя Советского Союза Александра Матросова», - обратил внимание собравшихся Николай Андросович и привел несколько героических фактов из истории города воинской славы Великие Луки.

Заместитель главы администрации Великих Лук Екатерина Семенова, выступавшая от имени главы администрации города Андрея Беляева, заметила, что игра «Зарница» – это самое известное военно-патриотическое мероприятие в нашей стране, имеющее богатую историю и традиции, и тепло приветствовала команды участников.

«Мы рады приветствовать лучших представителей молодого поколения из разных городов Северо-Запада России, настоящих патриотов Отечества, активных, ответственных, неравнодушных, энергичных, готовых трудиться во имя могущества России и встать на защиту страны, если потребуется», - сказала Екатерина Семенова и пожелала командам командам еще больше сплотиться, повысить свое мастерство, получить новые навыки и проявить лучшие качества.

«И пусть победит сильнейший, чтобы достойно представить наш Северо-Западный округ на всероссийском уровне!» - завершила свою речь Екатерина Семенова.

Также к участникам окружного этапа игры обратилась уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

«Вам представилась возможность продемонстрировать свое мастерство, командный дух, свою индивидуальную подготовку. Я желаю вам всем спортивной удачи и, конечно же, победы!» - высказала свои пожелания командам Наталия Соколова.

Завершением церемонии открытия стало возложение цветов к Вечному огню в память о подвигах героического поколения победителей, разгромивших немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне.

Отметим, что соревнования окружного этапа Северо-Западного федерального округа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» продлятся шесть дней. Они охватят различные дисциплины, начиная от огневой подготовки и заканчивая действиями подразделений в боевых условиях.

Также для участников предусмотрена насыщенная культурная программа, которая позволит ознакомиться с историей и культурой города Великие Луки и Псковского региона.

Организатором мероприятия выступает «Движение Первых» совместно с Юнармией и Центром военно-спортивной подготовки «Воин» при поддержке правительства Псковской области, профильных комитетов, филиала фонда «Защитники Отечества», управлений Росгвардии и МЧС по Псковской области, а также администрации Великих Лук.

Напомним, что это уже второй сезон Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Итоги соревнований подведут в сентябре в ходе общероссийского финала игры.