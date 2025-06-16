Общество

Акцию «Каникулы с Общественным советом» поддержали в Великих Луках

В рамках акции в Великих Луках в летнем лагере на базе «Гимназии имени Софьи Ковалевской» состоялась встреча с полицейскими и общественниками, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по городу Великие Луки.

Фотографии: ОМВД России по городу Великие Луки

Майор полиции Людмила Ермачкова, представляющая подразделение по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Великие Луки, и председатель Общественного совета при ОМВД Василий Марченков провели профилактическую беседу с ребятами. Они обсудили злободневные темы, касающиеся безопасности подрастающего поколения в современном мире.

В ходе общения внимание собравшихся акцентировалось на опасностях, которые могут подстерегать детей, особенно в условиях все расширяющейся цифровой среды. Выступающие подробно говорили о том, как происходит вовлечение подростков в обман через мессенджеры и компьютерные игры, как различные манипуляции злоумышленников могут быть нацелены на их еще не устоявшуюся психику.

Не остались в стороне и аспекты, связанные с поведением подопечных в реальных жизненных обстоятельствах. Людмила Ермачкова и Василий Марченков рассказали, насколько важно уметь распознавать скрытые намерения незнакомцев и правильно реагировать на те или иные возникающие угрозы. Они подчеркнули, что знание правил безопасности может спасти жизнь и здоровье человека. Затронули спикеры также проблему ответственности за разного рода конфликтные ситуации, которые, порой, возникают в школе или на улице. Юные горожане должны осознать, что противоправные действия для тех, кто их совершает, могут иметь самые серьезные последствия, заметили в полиции.

Гимназисты активно участвовали в диалоге, задавали интересовавшие их вопросы.