Общество

Любовь Трифонова о планах приостановить обучение в Дубровском филиале Новоржевской школы

Серьезную дискуссию в информационном поле вызвали недавние чаяния жителей Новоржевского муниципального округа вокруг возможной ликвидации Дубровского филиала Новоржевской средней школы. Псковская Лента Новостей пообщалась с главой округа и прояснила ряд моментов, которые касаются судьбы учебного заведения.

- Любовь Мироновна, в последнее время мы видим волну беспокойства жителей Новоржевского муниципального округа по поводу судьбы Дубровской школы. Расскажите, пожалуйста, как живет это учреждение, в каком состоянии здание, сколько там учеников и что ждет школу в новом учебном году?

- Пока говорить, что ждет школу в новом учебном году, рано, потому что никакие решения по данной школе не приняты. В настоящее время мы изучаем вопрос о возможном приостановлении образовательного процесса в Дубровской основной школе, как филиале муниципального образовательного учреждения Новоржевской средней школы, а не о ликвидации филиала. Основанием для этого, конечно, служат несколько причин. Первая — это низкая наполняемость школы. На конец учебного года в данной школе три класса укомплектованы, и численность обучающихся составляет семь человек.

- А начальное звено присутствует?

- Обучающихся начального звена в школе нет. Через год предполагаемая численность обучающих составит всего четыре человека - это основная школа. Из семи обучающихся только один ученик проживает в непосредственной близости от деревни Дубровы, в которой расположена сама школа. Остальные дети приезжают школу на автобусе из деревни Жадрицы и города Новоржев.

- В случае приостановки образовательного процесса куда отправят учеников?

- В случае приостановления образовательного процесса в Дубровской школе все обучающиеся будут обучаться в Новоржевской средней школе. Ее удаленность от Жадриц составляет 16 километров, а от Дубровы 11 километров. Причем надо сказать, что транспортное обслуживание налажено, и налажено оно, поскольку часть детей, проживающих в деревне Жадрицы и в Дубровы, уже обучается в Новоржевской средней школе.

- Какие в целом перспективы с обучающимися в самой деревне Дубровы?

- Там есть семь дошкольников, но это дети совсем маленького возраста, в школу они не пойдут пока.

- С чем можете связать отток учеников из школы?

- Отток учеников, наверное, это естественный процесс, потому что в деревне Дубровы рождаемость маленькая. Несмотря на то, что там достаточно крепкое хозяйство, мало семей с детьми.

- А само здание Дубровской школы в каком состоянии? Если вдруг придется приостановить обучение, что будет с ним?

- Здание, в котором находится Дубровская школа, в хорошем состоянии. Имеется котельная. Там прекрасный спортзал, который несколько лет назад был отремонтирован. И мы не хотели бы бросить это здание на произвол судьбы. Поэтому в случае, если все-таки со временем, после анализа всех рисков, всех возможных негативных последствий будет принято такое решение, мы рассматриваем вопрос, чем можно заполнить это помещение, чтобы оно не пустовало и не было разрушено. На территории Дубровы есть библиотека, жители часто жалуются, что у них нет Дома культуры и нет места, где проводить мероприятия. Там работает администрация, есть специалист, поэтому, если все-таки будет принято такое решение, мы будем стараться максимально заполнить это помещение и использовать его на перспективу.

- Проводились ли встречи с учителями, учениками?

- Мы встречались с учителями, мы встречались с родителями, мы встречались с детьми, мы вчера встречались со всеми участниками процесса. У директора школы есть договоренность, она пригласила детей Дубровской школы на экскурсию в Новоржевскую школу вместе с родителями, чтобы они могли познакомиться с зданием, с предполагаемыми классными руководителями. Но все это только изучение ситуации.

- То есть, для учеников всегда есть альтернатива в виде той же Новоржевской школы?

- Альтернатива есть, и я еще раз повторю, что часть детей, проживающих на территории Дубровы, уже обучается в Новоржевской школе, причем выбор они делали самостоятельно, поскольку Жадрицкий филиал закрыт давным-давно, и часть детей изначально поехала учиться в Новоржевскую школу, а не в Дубровскую.

- Что с транспортной доступностью школы в Новоржеве для детей из этих деревень?

- Транспорт организован давно, он востребован, и дети давно пользуются этим маршрутом. И те детишки, которые учатся в Дубровской школе, тоже пользуются этим маршрутом и приезжают туда из деревни Жадрицы и деревни Рудняха. Причем мы рассматриваем вопрос, чтобы никто из учителей, никто из педагогических работников в случае принятия такого решения не был обижен.

- Вы предвосхищаете мой следующий вопрос, как раз по поводу учителей. Какие у них альтернативы?

- Директор школы прорабатывает, что в случае, если сложится такая ситуация, всем педагогическим работникам будет предложена работа в Новоржевской школе. Причем надо отметить, что на сегодняшний день на месте, в Дубровах, проживает только один педагогический работник. Остальные приезжают в Дубровы, в том числе, педагоги из Новоржевской школы.

- Тем не менее, даже учитывая все обстоятельства, вопрос достаточно больной для жителей?

- Этот вопрос всегда больной, он всегда вызывает негатив. Для нас рассмотрение данного вопроса тоже дается нелегко. Поэтому опять повторюсь: пока не будет оценена ситуация от начала до конца, никаких решений не будет принято.

- Ради четырех-семи человек содержать целую школу финансово очень накладная история?

- Мы постараемся максимально оценить свои возможности, и пока финансирование школы производится в полном объеме, несмотря ни на что. Хотя средств недостаточно.

- Для Новоржевской земли опыт приостановки обучения в деревенской школе не новый?

- Конечно, у нас когда-то давно на территории Новоржевского округа был опыт, когда закрыли филиал «Жадрицкий», но потом открыли начальную школу в д. Жадрицы, так как появились дети, появились дошкольники, поэтому с Дубровским филиалом речь о закрытии не идет точно, потому что жизнь идет, в населенном пункте стабильно работающее хозяйство, и мы все-таки надеемся на лучшее.

Беседовал Андрей Николаев