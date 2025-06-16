В СЗФО тестируют цифровой рубль для соцвыплат родителям младших школьников

ВТБ совместно с Банком России и правительством города тестирует использование цифрового рубля для соцвыплат родителям младших школьников, обучающихся на дому, объявила на ПМЭФ-2025 первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.
По оценке банка, выплата субсидии в цифровых рублях после широкого внедрения новой формы национальной валюты позволит получателям пользоваться средствами без комиссий за переводы и транзакции.
Банки готовятся к массовому внедрению цифрового рубля в России и тестируют различные сценарии его использования. Ранее ВТБ тестировал получение стипендий и погашение штрафов при помощи цифровых рублей. Этот опыт поможет государству, банкам и получателям субсидий быстрее и удобнее взаимодействовать друг с другом, а также ускорит развитие цифровых платежей в стране.
Необходимые этапы по настройке технологической инфраструктуры банка для внедрения платежей в цифровых рублях уже совершены, банк ожидает утверждения соответствующего законодательства и начала широкого использования новой формы рубля.