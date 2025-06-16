Общество

Представитель псковской ИК-6 в третий раз стал лучшим начальником караула по охране объектов УИС

Представитель ИК-6 Руслан Петерман подтвердил звание лучшего начальника караула по охране объектов УИС Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

На базе ИК-4 УФСИН России по Псковской области (с. Середка Псковского района) прошёл ежегодный смотр-конкурс профессионального мастерства начальников караулов по охране объектов УИС среди пенитенциарных учреждений Псковской области. Участие в мероприятии принимали начальники караулов подведомственных учреждений – победители первого этапа.

В соответствии с программой смотра-конкурса оценка уровня профессионального мастерства участников осуществлялась по четырем дисциплинам: строевая подготовка, специальная подготовка, огневая и физическая подготовка.

В результате проведенных испытаний почетное третье место занял Станислав Пономарев – представитель ИК-4, второе – Евгений Карпухин из СИЗО-2, лидером уже третий год подряд стал начальник караула ИК-6 Руслан Петерман. Завершилось мероприятие церемонией награждения. Все призеры отмечены кубками и дипломами.