Общество

МРОТ в России в 2026 году превысит 27 тысяч рублей — Минтруд

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в следующем году в РФ превысит 27 тысяч рублей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). По его словам, повышение затронет 4,6 млн россиян.

«С учетом сложившейся динамики уровня оплаты труда видим, что в 2026 году МРОТ превысит 27 тысяч рублей», — сказал Антон Котяков.

Он добавил, что уже началась подготовка необходимых документов. Новую величину МРОТ зафиксируют в рамках закона о бюджете и всего бюджетного пакета.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это сумма, меньше которой работодатель не может платить, если сотрудник отработал месяц полностью и выполнил месячную норму труда. МРОТ устанавливается раз в год и не может быть ниже прожиточного минимума. Регион может установить минимальную заработную плату (МЗП), но ее размер не может быть ниже МРОТ.

В 2025 году МРОТ составляет 22 440 рублей. С учетом этой суммы рассчитывают минимальный размер отпускных, больничного, в том числе по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком до полутора лет и некоторые другие социальные выплаты.

К 2030 году МРОТ должен составить не менее 35 тысяч рублей, согласно указу президента России о национальных целях развития России, пишет РБК. Документ был опубликован на сайте Кремля в мае 2024 года.