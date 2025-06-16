Общество

Александр Козловский: Поддержка учреждений СПО в малых регионах РФ может расшириться

Поддержка учреждений среднего профессионального образования в малых регионах России может расшириться. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Основная работа — это работа в комитете по промышленности и торговле. Мы сейчас проводим активно экспертные советы с нашими промышленниками, работаем над законопроектами, участвуем в рабочих группах. Примерно раз в месяц мы, вместе с профильными министерствами, отрабатываем множество вопросов, например вопрос среднего профессионального образования. Надеюсь, что осенью все-таки изменятся несколько правила участия, грантов и поддержки для учреждений среднего профессионального образования - и учреждения Псковской области и других небольших регионов, где нет особо крупного бизнеса, тоже смогут принимать участие и получать гранты на обновление материальной базы, на ремонты», — рассказал Александр Козловский.

Он отметил, что необходимые для этого законопроекты планируется оперативно принять до окончания весенней сессии.