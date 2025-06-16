Общество

Во вторник телефонные мошенники звонят чаще, чем в другие дни недели — Сбер

Вторник — самый «мошеннический» день недели, на него приходится более 20% всех мошеннических звонков. Злоумышленники чаще всего звонят жителям: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска. В список также попали Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара и Уфа. Исследование проведено на основе обезличенных данных сервиса «Определитель номера» в приложении Сбербанк Онлайн в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума.

В 2024 году сервис обработал более миллиарда входящих вызовов, из которых 3,8 миллиона были идентифицированы как подозрительные. В январе-мае 2025 года сервис обработал на 30% больше звонков, чем за аналогичный период прошлого года.

«Зачастую жертвами телефонного мошенничества становятся люди в “состоянии многозадачности” — например, родители маленьких детей, водители в пути, сотрудники горячих линий и кол-центров — разделённое внимание снижает бдительность и даёт злоумышленнику дополнительный шанс на успех. Наш “Определитель номера” только с начала года помог россиянам предотвратить миллионы попыток обмана. Сервис ещё до первого гудка автоматически анализирует каждый входящий звонок по множеству параметров благодаря AI-модели, разработанной экспертами кибербезопасности банка. Это позволяет считать его одним из самых эффективных средств защиты от телефонного мошенничества. Сервис бесшовно интегрирован в антифрод-систему Сбера. Если пользователь, несмотря на предупреждение, всё-таки доверился мошеннику, банк в дальнейшем приостановит подозрительные транзакции», - сказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Функциональность сервиса

«Определитель номера» Сбера автоматически определяет звонки злоумышленников как по телефону, так и через мессенджеры в WhatsApp и Telegram с помощью AI-модели, разработанной экспертами кибербезопасности банка. Так, AI-решение в онлайн-режиме анализирует каждый входящий звонок на риск мошенничества по множеству параметров. Если пользователь выберет в настройках сервиса блокировку, то определитель заблокирует звонок ещё до первого гудка.

Определитель номера Сбера в том числе сверяет номера с обширной внутренней базой банка о мошенниках ― она содержит миллионы номеров злоумышленников.

Пользователи также участвуют в защите ― в приложении СберБанк Онлайн доступен сервис «Сообщить о мошеннике». В нём можно сообщить номер телефона, с которого поступил подозрительный звонок, данные карты мошенника или ссылку на поддельный сайт. После проверки эта информация поможет усилить защиту.

«Определитель номера» доступен в приложении СберБанк Онлайн на платформе Android: его можно найти и подключить в разделе «Безопасность» или через поиск. Сервис входит в бесплатный набор сервисов от Сбера. В приложении собраны все необходимые сервисы, которые помогут защититься от самых распространённых мошеннических схем — от звонков и вирусов до фейковых сайтов и нежелательных подписок. Чек-ап безопасности — это подключить базовый набор сервисов: «Определитель номера», «Антивирус» и «Близкие рядом».