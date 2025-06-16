Общество

Псковский омбудсмен помог увековечить память о красноармейце Василии Лукьянове в Саратовской области

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в торжественной церемонии захоронения защитника Родины Василия Лукьянова на Новом кладбище в городе Калининск Саратовской области в канун Дня памяти и скорби. Василий Лукьянов - военнослужащий 141 стрелковой дивизии РККА, погибший в августе 1941 года на территории Украинской ССР. Дмитрий Шахов принял участие в церемонии по приглашению правительства Саратовской области.

Фотографии предоставил Дмитрий Шахов

В мероприятии приняли участие: глава Калининского муниципального района Валерий Лазарев, уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и уполномоченный по правам человека в Саратовской области Надежда Сухова, представители министерства обороны России и правительства Саратовской области, военного комиссариата, Совета ветеранов, родственники погибшего - племянник Вячеслав Лукьянов с супругой, координатор общественного движения «Благодарных потомков воинов 141 СД РККА» Евгений Федорченко, депутаты районного и городских собраний, представители общественных организаций, учащиеся общеобразовательных школ, кадеты, юнармейцы, жители города.

В списках пропавших без вести Василий Лукьянов, уроженец села Старая Ивановка Баландинского района Саратовской области,числился более 80 лет, и только благодаря реализации проекта уполномоченного по правам человека в Псковской области «Право на историческую память» совместно с поисковиками удалось обнаружить останки и восстановить по медальону данные о красноармейце. Правовой, военно-исторический и патриотический проект «Право на историческую память» реализуется в Псковской области в память о героизме граждан Советского Союза и направлен на увековечивание памяти воинов Красной Армии, в том числе входивших в состав 141-ой стрелковой дивизии РККА (первого формирования). В рамках этого проекта с 2020 года была проведена кропотливая работа по поиску информации о судьбах военнослужащих 141-й стрелковой дивизии РККА, кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, но был признан «пропавшим без вести».

Василий Лукьянов родился в 1920 году, был призван Баландинским РВК в Красную Армию в 1940-м, несмотря на молодые годы, он уже был членом ВКП(б). Как свидетельствовал в 1946-м его отец,направляя в военкомат очередную просьбу разыскать сына, связь с ним была потеряна в 1942-м. Но никаких данных от Министерства обороны СССР так и не было получено. Как установлено теперь, он погиб 5-6 августа 1941.

Выступая на мероприятии, псковский уполномоченный по правам человека отметил уникальность и особую важность проводимого мероприятия.

«Сегодняшнее мероприятие говорит о том, что мы своих героев, защитников страны, не только помним, но и не бросаем, и делаем всё возможное, чтобы возвратить их любыми способами на свою малую Родину», - сказал он.

Все выступавшие на церемонии захоронения подчеркивали важность поисковой работы, поддержки её со стороны государства,и увековечивание памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Благодаря усилиям поисковых отрядов, многие из тех, кто пропал без вести в годы войны, возвращаются на свою малую Родину.

Участники митинга почтили минутой молчания память всех, кто не вернулся с самой кровопролитной. В память о тех событиях, где геройски погиб красноармеец Василий Лукьянов, Дмитрий Шахов и координатор общественного движения «Благодарных потомков 141 стрелковой дивизии РККА» передали родственникам героя, а также для районной и областной библиотек экземпляры книги «Два дня Подвысокинской были», которая, хотя и была написана в 1951 году, но впервые издана только в Псковской области в 2021 году при поддержке губернатора Михаила Ведерникова.

Напомним, что сегодня, 22 июня, в России отмечается День памяти и скорби.