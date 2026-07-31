День необычных музыкальных инструментов отмечают 31 июля

31 июля отмечается интересный культурный праздник – День необычных музыкальных инструментов (англ. Uncommon Musical Instrument Awareness Day).

Музыка (от греческого musike, буквально – «искусство муз») – вид искусства, в котором средством воплощения художественных образов служат определенным образом организованные музыкальные звуки, воспроизводимые с помощью различных инструментов. Музыка привлекала людей всегда, и с этим видом искусства человечество знакомо с давних времен. Согласно археологическим раскопкам, в Китае музыкальные инструменты использовались, как минимум, две тысячи лет назад, в эпоху династии Хань.

И это не удивительно, ведь музыка обладает огромной силой и играет в жизни людей большую эстетическую и воспитательную роль, не старея и теряя своей актуальности. К тому же, у разных народов свои песни, свои музыкальные предпочтения и инструменты, которые известны многим, даже не специалистам из мира музыки. Традиционно инструменты делят на несколько категорий: ударные, струнные, духовые, клавишные, язычковые и электронные.

Среди ныне существующих инструментов самым древним считается флейта. Согласно выводам учёных, её возраст около 40 тысяч лет. Это было подтверждено находкой в одной из пещер в Германии – обнаруженные флейты были сделаны из костей птиц и бивня мамонта. Среди других самых известных инструментов – гитара, барабаны, скрипка, пианино, труба, саксофон, клавесин, фортепиано, орган, кларнет, виолончель, дудка и другие. И у ряда этих инструментов и музыкантов, играющих на них, есть свой праздник.

Однако есть в мире и весьма редкие музыкальные инструменты, то есть те, которые используются не масштабно и, поэтому, не столь широко известны. Именно им посвящён сегодняшний праздник. Среди таких – клавикорд, варган, китаррон, блокфлейта, глюкофон, ханг, диджериду, шарманка, гусли… А встречаются и совершенно удивительные. Например, кошачье пианино – в источниках 19 века есть изображение посаженных в ряд домашних питомцев, хвосты которых связаны с клавиатурой пианино, и, при нажатии на клавиши, кошки чувствовали боль и начинали издавать громкие звуки, чем-то напоминающие мелодию; или гидралофон (является результатом преобразования колебаний жидкости в звуки); или огромный орган в концертном зале Бордуок в Атлантик-Сити, содержащий более 33 тысяч труб; или индонезийский бонанг из бронзовых гонгов, стоящих в ряд на деревянной подставке (в качестве резонаторов над гонгами подвешивают полусферы из глины).

Удивительные звуки можно услышать в исполнении зимбабвийской мбиры, индийского горна из морской раковины и африканского танбура. А мелодии, издаваемые бубном и варганом, считаются частью шаманских ритуалов и могут «открывать ворота в мир духов». Список необычных устройств для воспроизводства музыки довольно большой. К тому же, существует и множество необычных инструментов в результате модификаций традиционных – сырные барабаны, овощные дудочки, большое количество модифицированных арф, органов, гитар и духовых инструментов, пишет calend.ru.

Хотя сегодняшний праздник не имеет официального статуса, но это не мешает людям из разных стран мира ежегодно отмечать его, открывая для себя новую музыку в исполнении необычных инструментов.

Дата в честь редких, старинных и экспериментальных инструментов призывает не только насладится их музыкой, но и расширяет кругозор людей, интересующихся музыкальным искусством. Ведь можно не только открыть для себя новые инструменты и научиться играть на них, но и внести свой вклад в мир музыки, создавая свои собственные необычные музыкальные инструменты. Поэтому праздник отмечают как профессионалы, так и любители музыки, для которых она является источником творчества и вдохновения, наслаждения и новых открытий.