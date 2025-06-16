Общество

Татьяна Фомченкова: Не каждый человек может называться учителем

Не каждый человек может называться учителем, заявила депутат Псковского областного Собрания по округу №5 (западная часть Великих Лук), директор гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки) Татьяна Фомченкова, комментируя в беседе с корреспондентом «ПЛН-FM» (102.6 FM) инициативу, которая разрешает студентам старших курсов непедагогических специальностей преподавать в школах.

Татьяна Фомченкова выступила против инициативы. Она считает, что минусов в ней намного больше, чем плюсов, и нужно искать другой, системный подход.

«Я 13 лет возглавляю гимназию, сама имею учительскую ставку и понимаю, как мы остро нуждаемся в кадрах и как нам не найти их, но если мы сейчас узаконим то, что без педагогического образования молодой человек придёт в школу, не зная психологии, возрастных особенностей и не изучив до конца науку в полном объёме, то это не будет работать на ребёнка. Если говорить о кадровом голоде, то прежде всего надо поднимать заработную плату учителей и престиж этой профессии. Мы не перекроем кадровый голод этими двумя-тремя встречами со студентами. А после этих студентов мне, как учителю, входить в класс, переучивать детей и исправлять ошибки — страшно и опасно. Потому что детская душа, которая взрослеет в школе — это очень тонкий механизм. Учитель — это не профессия, а призвание. Не каждый даже взрослый человек, который получил педагогическое образование, может называться учителем. Как мы студентов туда пустим?» - сказала Татьяна Фомченкова.