Общество

Модульное отделение почты появится в новоржевской деревне Выбор

Модульное отделение почтовой связи появится в деревне Выбор Новоржевского муниципального округа, сообщила на своей странице «ВКонтакте» глава округа Любовь Трифонова.

Фотографии: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

«Отличная новость! Новый объект скоро появится на территории нашего округа. Новоржевский муниципальный округ стал частью программы по обновлению отделений почтовой связи в сельской местности по поручению президента России Владимира Путина. 18 июня 2025 года в деревне Выбор начата установка быстровозводимой конструкции, получившей название модульные отделения почтовой связи», - сообщила глава округа.

Любовь Трифонова отметила, что ориентировочные сроки окончания строительства 1 сентября текущего года.

Мероприятие стало частью государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и национальных проектов, направленных на улучшение инфраструктуры в сельской местности.