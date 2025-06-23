Общество

Главный пристав Псковской области назвал плюсы цифровизации исполнительного производства

Главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников выступил с докладом в Псковском областном суде. Темой выступления стала цифровизация исполнительного производства и перспективы полного перехода на электронный документооборот (ЭДО) между судами и службой судебных приставов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

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В своём обращении он поблагодарил судейское сообщество за активное участие в цифровой трансформации и подчеркнул высокую исполняемость судебных актов в регионе.

Особое внимание было уделено теме электронного предъявления исполнительных документов (ИД) судами.

«Именно электронный формат позволяет значительно повысить скорость исполнение судебных решений, исключить риск утраты или подделки документов, сократить финансовые и трудовые затраты», — отметил руководитель регионального управления ФССП.

По данным за первые 5 месяцев 2025 года, судами Псковской области в электронном виде предъявлено около 12 тысяч ИД — это порядка 19% от общего объема. В то же время средний показатель по России превышает 25%. Среди лидеров по цифровому взаимодействию названы Стругокрасненский, Пушкиногорский, Дедовичский, Опочецкий и Псковский районные суды, а также мировые судьи участков №15, 18, 20, 24 и 37.

«Переход на ЭДО — это наш общий вклад в повышение эффективности государственной системы исполнения судебных решений», - заметил Сергей Колесников.

Завершая выступление, главный судебный пристав выразил надежду на поддержку председателей судов и дальнейшее развитие цифрового взаимодействия во имя интересов граждан.