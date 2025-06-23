Общество

Почему некоторым людям нужны отношения с несколькими партнёрами, ответил психолог

В современном обществе отношения между людьми могут принимать разные формы. Вопрос о том, какие отношения считать приемлемыми и здоровыми, остаётся актуальным для многих. Об особенностях отношений с несколькими партнерами рассказал психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин.

«В данной ситуации, если обмана нет и если все всех устраивает, то значит - для них это нормально. Почему такое происходит? Основная причина - отношения с одним человеком не дают всего, что хочет от отношений человек, и поэтому он ищет дополнение, альтернативу: с одного он получает одно, а с другого - другое», - рассуждает психолог.

Бывает и другой вариант, когда женщина или мужчина ставит перед собой цель создать семейные отношения, но выбирает между несколькими претендентами, и потому одновременно встречается с одним и с другим возлюбленным, пишет RuNews24.ru.

«Что касается нормальности таких отношений, то опять же все зависит от нравственных норм и человека: кто-то допускает, что это возможно, а кто-то не допускает. Самое главное, чтобы не было обмана», - резюмирует психолог Сергей Лунюшин.

Причины начала романа сразу с двумя партнерами разнообразны — от поиска новых ощущений до стремления к свободе или необходимости удовлетворения разных потребностей. Каждая ситуация уникальна, и важно помнить о честности и уважения в любых отношениях, резюмировал эксперт.