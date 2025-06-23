Общество

38-я сессия Псковской гордумы: отчет председателя и увеличение платы за содержание жилого помещения

Очередная 38-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва состоялась в Городском культурном центре 25 июня. Присутствовали 22 депутата из 25.

Основная повестка дня сессии включала 11 вопросов. Ключевым событием заседания стал отчет председателя городской Думы Александра Гончаренко по результатам работы в 2024 году. Подробнее о принятых на сессии решениях — в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

Отчет председателя гордумы

«Вся работа Псковской городской Думы строится в соответствии с приоритетами и задачами, которые ставят перед ней руководство Российской Федерации, Псковской области, а также жители города Пскова», - начал свой доклад Александр Гончаренко.

Председатель напомнил, что 2024 году в составе депутатского корпуса Псковской городской Думы прошли изменения.

В сентябре прошлого года на 26-й сессии городской Думы депутат по избирательному округу №3 Иван Мешков досрочно сложил свои полномочия.

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Кроме того, по результатам довыборов по одномандатному избирательному округу №5 в сентябре 2024 года в состав депутатского корпуса вошла главный режиссер Дома офицеров Анна Дмитриева.

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За отчетный период депутаты провели 13 сессий, по итогам которых принято 178 решений.

По словам Александра Гончаренко, одними из значимых решений являются принятие бюджета города Пскова на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, а также принятие изменений в правила землепользования и застройки Пскова.

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Помимо этого, приняты решения о реорганизации муниципальных предприятий, которые не являлись субъектами естественных монополий, таких как «Лифтмонтажсервис», «Банно-прачечный комбинат», «Парки и ярмарки города Пскова», Центральная городская аптека.

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Принято восемь решений об установке мемориальных досок, а также определено место установки памятного знака «Дети войны».

Не оставлены без внимания псковичи, которые длительное время работают на благо города. Отмечено 12 человек: 6 - благодарственным письмом Псковской городской Думы, один - почетной грамотой Думы, трое - медалью за заслуги перед городом Псковом, а также двум псковичам присвоено звание «Почетный гражданин города Пскова».

«Отмечу, что в своей работе председатель и депутаты руководствуются принципами открытости и гласности», - сказал Александр Гончаренко.

В завершение своего выступления председатель поблагодарил всех, кто оказывал помощь, поддержку в работе и улучшении уровня жизни в городе Пскове.

«В Пскове появляются новые микрорайоны, спортивные, медицинские, культурные и социальные объекты. Капитально преобразился исторический центр города, благодаря чему Псков стал одним из самых излюбленных городов для туристов. Город стал современнее и комфортнее для жизни. Все эти преображения происходят благодаря нашим жителям, благодаря руководству города и области и тем задачам, которые мы ставим перед собой», - заключил Александр Гончаренко.

Отчет Александра Гончаренко коллеги приняли единогласно.

Бюджет и выборы

Отчет председателя о работе Псковской городской Думы в 2024 году был центральным вопросом сессии, но не единственным. Депутаты приняли важное решение об увеличении доходов бюджета города на 2025 год на 33,7 млн рублей.

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Помимо этого, было принято решение провести дополнительные выборы депутата по третьему округу. Выборы необходимо провести, поскольку раньше округом руководил Иван Мешков, но его полномочия были досрочно прекращены в связи с избранием на пост главы Гдовского района. Выборы было решено провести 14 сентября.

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Увеличение стоимости содержания жилого помещения

Также одним из вопросов повестки стала индексация стоимости содержания жилого помещения. Вопрос вызвал бурную дискуссию среди собравшихся.

Законопроект предполагает проиндексировать на 5,8% стоимость содержания жилого помещения. Изменения коснутся нанимателей государственного и муниципального жилья; собственников, которые не приняли решение о выборе способа управления домом, а также собственников, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения.

Полученный размер платы за содержание жилого помещения по сравнению с действующей платой в среднем будет увеличен на 91 копейку за квадратный метр. Таким образом, увеличение в абсолютном эквиваленте для нанимателей трехкомнатной квартиры площадью 63 квадратных метра плата составит 57 рублей 33 копейки, двухкомнатной квартиры площадью 52 квадратных метра - 47 рублей 32 копейки, однокомнатной квартиры площадью 33 квадратных метра - 30 рублей 3 копейки.

Против принятия законопроекта выступил депутат Дмитрий Барабанов. «Эти меры носят рекомендательный характер, мы не обязаны поднимать стоимость. Какая у нас в этом необходимость?» - задался вопросом депутат.

Депутат Денис Иванов, в свою очередь, призвал собственников жилья выходить на общие собрания с управляющей компанией и участвовать в обсуждении тарифных планов. «Я всегда привожу пример с автосервисом. Если вам не нравится результат, меняйте автосервис. Жители по течению плывут, а потом на депутатских выездах жалуются нам на наши принятые законопроекты. К недвижимости нужно относиться ответственно», - высказался Денис Иванов.

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19 депутатов проголосовали «за» индексацию.

Стоит отметить, что на сессии городской Думы были и подняты и иные вопросы, например, были утверждены границы нового территориального общественного самоуправления, расположенного по адресам: Комиссаровский переулок, 7 и 7А. Внесены изменения в положения о выявлении и демонтаже самовольно установленных объектов движимого имущества, об оплате труда муниципальных служащих.

В завершение сессии заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев поблагодарил всех за продуктивную работу в отчетном периоде.

«Уважаемые коллеги, повестка сессии исчерпана. Объявляю 35-ую очередную сессию Псковской городской Думы закрытой», – заключил Александр Гончаренко.

Таким образом, депутаты рассмотрели ряд важных для Пскова вопросов. По итогам сессии назначена дата выборов депутата по округу №3, увеличены доходы бюджета города, проиндексирована плата за содержание жилого помещения.

Александра Мошина