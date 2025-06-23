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Общество

38-я сессия Псковской гордумы: отчет председателя и увеличение платы за содержание жилого помещения

25.06.2025 17:20|ПсковКомментариев: 0

Очередная 38-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва состоялась в Городском культурном центре 25 июня. Присутствовали 22 депутата из 25.

Основная повестка дня сессии включала 11 вопросов. Ключевым событием заседания стал отчет председателя городской Думы Александра Гончаренко по результатам работы в 2024 году. Подробнее о принятых на сессии решениях — в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

 

Отчет председателя гордумы

«Вся работа Псковской городской Думы строится в соответствии с приоритетами и задачами, которые ставят перед ней руководство Российской Федерации, Псковской области, а также жители города Пскова», - начал свой доклад Александр Гончаренко.

Председатель напомнил, что 2024 году в составе депутатского корпуса Псковской городской Думы прошли изменения.

В сентябре прошлого года на 26-й сессии городской Думы депутат по избирательному округу №3 Иван Мешков досрочно сложил свои полномочия.

Кроме того, по результатам довыборов по одномандатному избирательному округу №5 в сентябре 2024 года в состав депутатского корпуса вошла главный режиссер Дома офицеров Анна Дмитриева.

За отчетный период депутаты провели 13 сессий, по итогам которых принято 178 решений.

По словам Александра Гончаренко, одними из значимых решений являются принятие бюджета города Пскова на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, а также принятие изменений в правила землепользования и застройки Пскова. 

Помимо этого, приняты решения о реорганизации муниципальных предприятий, которые не являлись субъектами естественных монополий, таких как «Лифтмонтажсервис», «Банно-прачечный комбинат», «Парки и ярмарки города Пскова», Центральная городская аптека.

Принято восемь решений об установке мемориальных досок, а также определено место установки памятного знака «Дети войны». 

Не оставлены без внимания псковичи, которые длительное время работают на благо города. Отмечено 12 человек: 6 - благодарственным письмом Псковской городской Думы, один - почетной грамотой Думы, трое - медалью за заслуги перед городом Псковом, а также двум псковичам присвоено звание «Почетный гражданин города Пскова».

 
«Отмечу, что в своей работе председатель и депутаты руководствуются принципами открытости и гласности», - сказал Александр Гончаренко.
 

В завершение своего выступления председатель поблагодарил всех, кто оказывал помощь, поддержку в работе и улучшении уровня жизни в городе Пскове.

«В Пскове появляются новые микрорайоны, спортивные, медицинские, культурные и социальные объекты. Капитально преобразился  исторический центр города, благодаря чему Псков стал одним из самых излюбленных городов для туристов. Город стал современнее и комфортнее для жизни. Все эти преображения происходят благодаря нашим жителям, благодаря руководству города и области и тем задачам, которые мы ставим перед собой», - заключил Александр Гончаренко.

Отчет Александра Гончаренко коллеги приняли единогласно. 

Бюджет и выборы 

Отчет председателя о работе Псковской городской Думы в 2024 году был центральным вопросом сессии, но не единственным. Депутаты приняли важное решение об увеличении доходов бюджета города на 2025 год на 33,7 млн рублей.

Помимо этого, было принято решение провести дополнительные выборы депутата по третьему округу. Выборы необходимо провести, поскольку раньше округом руководил Иван Мешков, но его полномочия были досрочно прекращены в связи с избранием на пост главы Гдовского района. Выборы было решено провести 14 сентября. 

Увеличение стоимости содержания жилого помещения

Также одним из вопросов повестки стала индексация стоимости содержания жилого помещения. Вопрос вызвал бурную дискуссию среди собравшихся. 

Законопроект предполагает проиндексировать на 5,8% стоимость содержания жилого помещения. Изменения коснутся нанимателей государственного и муниципального жилья; собственников, которые не приняли решение о выборе способа управления домом, а также собственников, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения.

Полученный размер платы за содержание жилого помещения по сравнению с действующей платой в среднем будет увеличен на 91 копейку за квадратный метр. Таким образом, увеличение в абсолютном эквиваленте для нанимателей трехкомнатной квартиры площадью 63 квадратных метра плата составит 57 рублей 33 копейки, двухкомнатной квартиры площадью 52 квадратных метра - 47 рублей 32 копейки, однокомнатной квартиры площадью 33 квадратных метра - 30 рублей 3 копейки.

Против принятия законопроекта выступил депутат Дмитрий Барабанов. «Эти меры носят рекомендательный характер, мы не обязаны поднимать стоимость. Какая у нас в этом необходимость?» - задался вопросом депутат.

Депутат Денис Иванов, в свою очередь, призвал собственников жилья выходить на общие собрания с управляющей компанией и участвовать в обсуждении тарифных планов. «Я всегда привожу пример с автосервисом. Если вам не нравится результат, меняйте автосервис. Жители по течению плывут, а потом на депутатских выездах жалуются нам на наши принятые законопроекты. К недвижимости нужно относиться ответственно», - высказался Денис Иванов. 

19 депутатов проголосовали «за» индексацию. 

Стоит отметить, что на сессии городской Думы были и подняты и иные вопросы, например, были утверждены границы нового территориального общественного самоуправления, расположенного по адресам: Комиссаровский переулок, 7 и 7А. Внесены изменения в положения о выявлении и демонтаже самовольно установленных объектов движимого имущества, об оплате труда муниципальных служащих. 

 

В завершение сессии заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев поблагодарил всех за продуктивную работу в отчетном периоде. 

«Уважаемые коллеги, повестка сессии исчерпана. Объявляю 35-ую очередную сессию Псковской городской Думы закрытой», – заключил Александр Гончаренко.

Таким образом, депутаты рассмотрели ряд важных для Пскова вопросов. По итогам сессии назначена дата выборов депутата по округу №3, увеличены доходы бюджета города, проиндексирована плата за содержание жилого помещения. 

Александра Мошина

Источник: Псковская Лента Новостей
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