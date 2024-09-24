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Общество

Анна Дмитриева об избрании в гордуму, мотивации в политике и наказах избирателей

24.09.2024 17:53|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 24 сентября. Гостем студии стала депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5 Анна Дмитриева. Она рассказала о начале своей депутатской деятельности, какие наказы она получила от своих избирателей и о планах Дома офицеров на осень. 

 

Гордума: ожидания и реальность 

— Я хочу начать с того, какие первые впечатления о депутатской деятельности, насколько то, что вы увидели в городской Думе, соответствовало вашим представлениям о том, как это происходит на сессиях, как работает городская Дума?

— Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить замечательных жителей округа номер 5, моих дорогих ветеранов, всех, кто пришел, проголосовал. Всех тех, с кем я могу разделить эту победу. Потому что победы у одного человека не бывает. Она заслуженно заработана командой. Благодарю и своих коллег по фракции «Единая Россия», и депутатский корпус за поддержку, за теплый прием, который мне оказали на первой сессии. Хоть я человек достаточно публичный, это новый большой опыт, причем с первого дня начала выборной кампании. Конечно же, я понимаю, что теперь это не просто общение с людьми, а это реализация как можно в большем объеме их чаяний, просьб. Поверьте, их великое множество.

— У многих возникают вопросы не только в отношении вас, а в отношении любого человека, который в наши времена идет на работу в органы местного самоуправления. А какова мотивация? Вы работаете главным режиссером Дома офицеров, вы известны как организатор ярких массовых городских мероприятий. Что вас побудило вообще стать кандидатом, а теперь депутатом Псковской городской Думы?

— Я скажу, наверное, для кого-то это странные вещи. Но, как вы же сами сказали, как специалист, как профессионал я, наверное, уже состоялась. Я не говорю, что мною, как режиссером, сделано все, что придумано. Ты делаешь мероприятие, вкладываешься в него, и оно проходит. Да, остается память, остается хорошее человеческое отношение. Но, наверное, как любому взрослому человеку, хочется оставить о себе память более существенную, а это, наверное, дела более стационарные. Теперь я понимаю, что это все, что может помочь людям жить комфортно, жить с удовольствием в нашем округе. От элементарных, казалось бы, установок детских площадок, заканчивая ремонтом ливневой канализации и приведением в соответствие с нормами каких-то объектов на территории округа. Хочется, чтобы люди вспоминали не просто женщину на сцене, за кулисами, а человека, который вложился в то место, на котором работает и трудится.

Предвыборная гонка

— Возвращаясь этим предвыборным баталиям, как вы можете оценить в целом ход избирательной кампании? Насколько вам это было все интересно? Какие сложности возникли? Как прошел этот предвыборный марафон?

— Конечно, для меня это был первый опыт. И я очень благодарна, в том числе, своим конкурентам. Конкурентная борьба была. Я им очень благодарна за то, что я не потерялась на их мужественным фоне. И все они - замечательные ребята. И поверьте, мы до сих пор все общаемся. Многие из них меня искренне поздравляли и предлагали свою помощь и поддержку в дальнейшей работе. Я прекрасно знаю, что к четырем людям я точно всегда смогу обратиться и получить помощь, поддержку и добрый совет.

— На выборах вы представляли партию «Единая Россия». Соответственно, с самого начала выглядели как фаворит избирательной кампании. Кандидаты от партии власти всегда имеют наилучшие шансы победить по итогам выборов. Вам это обстоятельство, наличие, можно сказать, административного ресурса, наличие поддержки со стороны партии власти - помогало или, наоборот, накладывало какую-то особую ответственность? Насколько этот фактор был значим?

— Этот фактор был значим для меня, потому что мне предложили принять участие в выборах люди, которых я бесконечно уважаю, которых мне хотелось поддержать и в ряды которых хотелось бы встать. Это, действительно, прежде всего, ответственность. Партия власти не значит, что можно расслабиться и практически ничего не делать. Поверьте, я с первого дня, с первой встречи и первой просьбы, в течение всей выборной кампании старалась не декларировать своим отношением к партии «Единая Россия», а сразу делать. Поверьте, некоторые вещи были сделаны мною еще кандидатом в депутаты. Можно много говорить, можно дискутировать, говорить о развитии, о перспективах, а можно пойти и хотя бы на нескольких квадратных метрах навести порядок. Я считаю, что это гораздо более действенный и полезный для округа метод.

— Еще один вопрос, который касается борьбы в ходе избирательной кампании. Один из таких, наверное, наиболее обсуждаемых моментов, по крайней мере, в среде политических обозревателей, это недопуск или якобы недопуск представителей партии «Яблоко» на мероприятие, которое проводилось в Доме офицеров. Некоторые говорили, что это не случайно, и так «Единая Россия» борется с яблочниками. Можете прояснить этот момент?

— Если честно, я про эту ситуацию узнала постфактум, потому что очень много было работы. Это произошло как раз в тот период, когда я была очень занята в дивизии. Свою позицию я достаточно четко озвучила своему конкуренту еще здесь, на дебатах. Считаю, что я сделала это тактично. Я ему искренне, по-человечески сочувствую. Иногда, когда они совершают какие-то поступки, мне кажется, что они тянут линию своей партии, но не свою человеческую линию правды. Мне от этого их становится очень жалко, потому что я честно могу дискутировать с кем угодно и отстаивать свою точку зрения, потому что я в нее вкладываюсь не просто лозунгами, а делами. Опять же, я узнала постфактум, наверное, штаб не так сработал. Как-то неправильно были, наверное, оформлены какие-то документы, какие-то заявки. Они в очередной раз сами себя переиграли. Это все «от лукавого», будем так говорить.

Общение с избирателями

— На что обращали внимание жители округа на встречах с вами, понимая, что у вас высокие шансы стать депутатом и высокие шансы на то, что в дальнейшем эти проблемы удастся решить? О чем говорили люди?

— Чтобы не быть голословной, я к вам пришла с тем письмом, которое мною отправлено уже в статусе депутата нашего округа, по тем наказам, которые мне давали избиратели. Мне писали о своих проблемах и трудностях, я им говорила, что я не волшебник, но нужно с чего-то начинать. Начинать нужно, конечно, с писем, с обращений, чтобы у меня был повод понять суть проблемы и подходы к ее решению. На сегодняшний день это то, что наш председатель Псковской городской Думы предложил всем депутатам для рассмотрения и включения в реализацию. У меня очень много вопросов по благоустройству придомовых территорий, причем некоторые адреса, это Максима Горького, Красноармейская, уже некоторое время назад включены в программу «Комфортная городская среда». Мне отвечали о конкретных датах реализации этой программы в общем плане по нашему городу. Это и благоустройство контейнерных площадок, и приведение в соответствие наших детских игровых площадок. Например, на улице Яна Райниса мне было бы страшно отпускать детей. Я собираюсь до конца этого месяца обязательно еще раз туда поехать, еще раз мы все пройдем. Попробуем некий план работ сформировать именно по тому участку моего округа. Потом хотелось бы, и многие на это указывали, на Орлецовском кладбище дорогу к храму.

Систематическую уборку очень просят люди по улице Лагерной, там происходит сейчас строительство военного госпиталя. Очень много издержек строительного производства, это рамы, доски. Так как заказчик - это министерство обороны, будем выходить на министерство обороны, чтобы они регулярно убирали, потому что там живут люди, там многоквартирные дома. Мы же не будем ждать, когда закончится строительство. Нам нужно жить в комфортных условиях и завтра, и послезавтра. Естественно, это большая проблема с землей министерства обороны, вот это бесхозное страшное общежитие, я его уже посетила на улице Олега Зобова. Туда пойдем уже с полицией. Тоже люди живут, тоже дети выходят во дворы играть. А там такой у нас контингент, с которым нужно работать и прорабатывать эти вопросы. Сейчас я дала себе такую установку: немножечко систематизировать все, чтобы был некий план, который нужно постепенно реализовывать. Конечно, по мановению волшебной палочки все не произойдет. Но жители нашего округа - потрясающе неравнодушные люди. И заснуть мне они абсолютно не дадут.

ТОСы

— Некоторые из тех основных проблем возможно решить с помощью территориальных общественных самоуправлений. Вы понимаете на данный момент, насколько, так сказать, востребована и эффективна такая форма работы, как создание ТОС, а может быть, они уже в вашем округе в массовом порядке появляются? 

— В массовом порядке я не слышала, чтобы у меня на округе появлялись, но заявки на создание и реализацию этого проекта у меня в округе есть. У меня их уже в письменном виде два. И я считаю, что это для локальных вещей, например, для таких как установка детских площадок, благоустройство территории, очень нужная штука. И с удовольствием буду помогать ее реализовывать, потому что у людей есть на это запрос.

— Будете призывать жителей создавать ТОСы?

— Да, скорее всего. Пока это немножечко наоборот. Люди говорят: мы готовы, помогите. Мне тоже нужно как молодому депутату поглубже это изучить. У людей желание, есть возможности к реализации вот такого проекта, я могу только поддержать. Я не скажу, что это вызов, но, как говорится, если это способ реализации, значит, нужно его реализовывать и применять.

Ремонт дорог

— Район Шабанов. Одна из острых проблем - отсутствие ливневые канализации. Впрочем, сейчас решается эта проблема. Идет капремонт Красноармейской набережной, прилегающих улиц. Вы бывали на месте ремонта?

— Да, была. Местные жители рады, что ремонтные работы начались. Муниципальная программа развития и содержания уличной и дорожной сети как раз находит свою реализацию именно в этом месте. И сейчас эта проблема решается. Жители видят все это и понимают, что проблема решается прямо на их глазах.

Работа в гордуме

— Не могу не спросить вас о том, определились ли вы уже с тем, в каких комитетах гордумы вы будете работать? Где вы себя видите?

— Когда мы с Александром Георгиевичем Гончаренко разговаривали (председателем гордумы - ред.), он мне говорил о том, что можно и в двух, и в трех комитетах. Для того, чтобы это было качественно, я выбрала, конечно, один. Мою работу никто не отменял. У нас начался сезон в Доме офицеров, там тоже много планов. Мою работу в дивизии тоже никто не отменял. Я выбрала комитет социальной сферы. Я считаю, что я там могу быть максимально полезной, там пригодятся и мои знания, и мой опыт в сфере культуры и решении социальных проблем.

— Можете здесь уже какие-то обозначить приоритеты своей будущей работы? В чем конкретно вы можете быть полезны, с учетом вашей биографии, профессионального пути?

— Если честно, я очень хочу сосредоточить сейчас свои усилия на помощи и поддержке семьям моих подруг, моих боевых товарищей, которые, к сожалению, остались сейчас одни. Я очень благодарна правительству Псковской области, Михаилу Юрьевичу (Ведерникову, губернатору Псковской области - ред.), что сейчас принято постановление о том, что те, кто защищает наши границы в Курске, тоже включены в списки участников специальной военной операции. Поймите правильно, это очень большой пласт людей, которые, может быть, сейчас потерялись, может быть, обозлились как-то на обстоятельства. И наша задача - их поддержать. Их детей особенно, потому что очень много деток в таких стрессовых ситуациях, они нуждаются не только в логопедах и психологах, а в добрых людях рядом. Я хотела бы попробовать реализовывать некие программы именно в поддержку таких семей. Конечно же, тех, которые остались одни. И не только дети, мамы, родители. Вот сюда хочу направить пока свою деятельность. Сейчас мне это близко.

— Насколько я понимаю, это касается тех людей, кого вы уже знаете, с кем поддерживаете отношения. Это касается людей, кто живет на территории 5-го округа, легко ли будет к вам попасть на прием? Как часто вы собираетесь встречаться с избирателями? Где будут проходить такие встречи?

— Вы знаете, во первых, я всегда нахожусь, дорогие мои избиратели, в Доме офицеров. Весь рабочий день, а иногда и очень поздно. Поэтому все, кто хочет, всегда могут ко мне прийти. Мои двери всегда открыты, конечно же. С октября у меня начнутся регулярные приемы с помощниками, они будут проходить в Доме офицеров. Хотя меня очень ругали за это, я спокойно даю свой номер мобильного телефона. Люди мне звонят, я всегда на связи. Я на Никольской живу, с удовольствием теперь хожу пешком, немножечко округ прохожу. Стараюсь изучить округ, буду очень стараться.

— Расскажите, пожалуйста, коротко, что в Доме офицеров будет происходить, что там будет меняться?

— Постоянство - признак мастерства. И мы свои мероприятия делаем лучше, краше. 1 октября, конечно, для людей серебряного возраста будет традиционный концерт. У нас огромная гастрольная деятельность. Я, правда, сейчас немножечко оторвалась от коллектива, я очень сильно извиняюсь. А 4 ноября я хочу всех попросить: ребята, давайте встретим День народного единства все вместе. День народного единства мы посвящаем, конечно же, нашим ребятам, бойцам, мы будем рассказывать в этот день о том, что наши бойцы - все разных национальностей, и все равно они все одной общей семьей идут к нашей победе.

Беседовал Александр Савенко 

Видеоверсию эфира можно посмотреть по ссылке ниже. 

Теги: #Гордума #псков #депутат
Источник: Псковская Лента Новостей
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