Общество

Псковское управление ФСБ открыло историко-демонстрационный зал

В управлении ФСБ России по Псковской области открылся новый историко-демонстрационный зал, в котором представлены экспонаты, отражающие деятельность органов безопасности с 1917 года до настоящего времени, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Видео: Управление ФСБ России по Псковской области

В экспозиции можно увидеть рассекреченные документы, фотографии и личные вещи ветеранов управления, а также рабочее место контрразведчика. Посетители смогут узнать о вкладе псковских чекистов в борьбу с контрреволюцией, бандитизмом и шпионажем, а также о защите молодого советского государства.

Кроме того, зал освещает героические страницы истории спецслужбы в годы Великой Отечественной войны и участие сотрудников в восстановлении страны после Победы. Как отметили в управлении, особое внимание уделено экспонатам, связанным с проведением специальной военной операции Российской Федерации.

Экскурсии проводятся для организованных групп по предварительной записи.