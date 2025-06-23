Выпускники Псковского филиала Университета ФСИН высадили ель

В память об окончании обучения выпускники Псковского филиала Университета ФСИН России 2025 года высадили ель. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.
Фотографии: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России
Начало доброй традиции посадки деревьев в честь окончания Псковского филиала Университета ФСИН России было положено в прошлом году: тогда на загородной учебной базе образовательной организации было высажено первое хвойное дерево. В этом году на Аллее выпускников появилась вторая ель.
После посадки голубой ели состоялся футбольный матч между курсантами и сотрудниками филиала: с минимальным преимуществом победу одержали выпускники 2025 года.