Общество

Выпускники Псковского филиала Университета ФСИН высадили ель

В память об окончании обучения выпускники Псковского филиала Университета ФСИН России 2025 года высадили ель. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фотографии: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Начало доброй традиции посадки деревьев в честь окончания Псковского филиала Университета ФСИН России было положено в прошлом году: тогда на загородной учебной базе образовательной организации было высажено первое хвойное дерево. В этом году на Аллее выпускников появилась вторая ель.

«Для нас загородная учебная база Псковского филиала Университета ФСИН России имеет особую значимость: здесь четыре года назад мы проходили «курс молодого бойца», а в этом году сдавали практический экзамен «Итог – 2025». Мы гордимся своим обучением и верим в процветание родного вуза. Надеемся, что оправдаем надежды наших преподавателей и курсовых офицеров, которые учили нас с честью и достоинством выполнять служебные обязанности», – отметил курсант 4 курса Владислав Леонов.

После посадки голубой ели состоялся футбольный матч между курсантами и сотрудниками филиала: с минимальным преимуществом победу одержали выпускники 2025 года.