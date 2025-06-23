Общество

Антон Минаков: Фракция ЛДПР грамотно подходит к разработке законопроектов

Фракция ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов при подготовке законопроектов предварительно разрабатывает их с правительством Псковской области и спикером регионального парламента Александром Котовым, сообщил лидер фракции, координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Фракция ЛДПР регулярно вносит законопроекты: какие-то отклоняются, какие-то принимаются, какие-то находятся на рассмотрении. Если я разрабатываю какой-то законопроект, мы подаем его в областное Собрание, и этот законопроект касается каких-то дополнительных трат из бюджета, скорее всего, он будет отклонен. Ни для кого не секрет, что сейчас достаточно напряженное время. Любые законопроекты, которые требуют дополнительного финансирования из областного бюджета или деньги из федерального - сложно проходят. Вероятность прохождения таких законопроектов очень маленькая. Каких-то дополнительных сложностей у фракции ЛДПР не возникает, поскольку перед тем, как подавать законопроекты, мы грамотно подходим к вопросу их разработки. Мы не делаем просто популистские законопроекты», - сказал Антон Минаков.

Он уточнил, что все законопроекты предварительно прорабатываются и с правительством Псковской области, и с председателем Псковского областного Собрания Александром Котовым.