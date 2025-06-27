Общество

Капитальный ремонт проходит в средней школе №4 в Острове

Глава Островского района Дмитрий Быстров вместе с депутатом Псковского областного Собрания, куратором партийного проекта «Единой России» «Новая школа» Арменом Мнацаканяном проконтролировал ход капитального ремонта средней школы №4 в Острове. Об этом Дмитрий Быстров написал в своём Telegram-канале.

Фотографии: Дмитрий Быстров / Telegram-канал

В школе учатся около 250 детей, а само здание ждало капремонта почти 50 лет. Силами администрации района поддерживали здание образовательного учреждения в надлежащем состоянии: был выполнен ремонт кровли, частично заменены оконные блоки, проводился косметический ремонт помещений.

«В настоящее время подрядчик ведет отделочные работы на всех трех этажах здания: учебные классы, рекреации, актовый зал, пищеблок, санитарные комнаты. Общий объем финансирования в рамках национального проекта – чуть более 50 млн рублей. Рабочие вопросы решаем в конструктивном ключе, исполнитель работ понимает, что должен сдать объект к началу нового учебного года, процесс ремонта находится в графике», - пишет Дмитрий Быстров.