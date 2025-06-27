Общество

Псковский школьник занял 3 место в конкурсе «Наука в фотографиях»

Появились результаты конкурса «Наука в фотографиях», сообщается в группе Студенческого научного общества Московского Политеха в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Тимофей Ковалев

В этом году было отправлено 157 заявок, из которых 42 поступили от представителей зарубежных вузов и образовательных учреждений Беларуси и Туркменистана.

Школьник из Пскова участвовал в номинации «Наука в объективе школьника

». Результаты выглядят следующим образом:

Сергей Вертиков (Россия, МБОУ СОШ № 51); Полина Коротыш (Беларусь, ГУО «Средняя школа № 2 г. Фаниполя»); Тимофей Ковалев (Россия, МБОУ «Псковский технический лицей»).

«Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников за их талант, старания и вклад в развитие научной фотографии!» - добавили в обществе.