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Общество

Псковский школьник занял 3 место в конкурсе «Наука в фотографиях»

29.06.2025 16:40|ПсковКомментариев: 0

Появились результаты конкурса «Наука в фотографиях», сообщается в группе Студенческого научного общества Московского Политеха в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Тимофей Ковалев

В этом году было отправлено 157 заявок, из которых 42 поступили от представителей зарубежных вузов и образовательных учреждений Беларуси и Туркменистана.

Школьник из Пскова участвовал в номинации «Наука в объективе школьника
». Результаты выглядят следующим образом:

  1. Сергей Вертиков (Россия, МБОУ СОШ № 51);
  2. Полина Коротыш (Беларусь, ГУО «Средняя школа № 2 г. Фаниполя»);
  3. Тимофей Ковалев (Россия, МБОУ «Псковский технический лицей»).

«Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников за их талант, старания и вклад в развитие научной фотографии!» - добавили в обществе.

Источник: Псковская Лента Новостей
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