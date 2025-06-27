Общество

Руководителя управляющей организации наказали за затопленный подвал

По постановлению прокуратуры Пыталовского района руководителя управляющей организации привлекли к административной ответственности за нарушения требований жилищного законодательства при управлении многоквартирным домом.

В ходе надзорных мероприятий установили, что подвальное помещение многоквартирного дома затопило канализационными стоками и оно захламлено. Оконные блоки в подъездах находятся в неудовлетворительном состоянии, имеет место разрушение штукатурного слоя стен в подъездах, что свидетельствует о нарушении периодичности их ремонта, установленной в Правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170.

По указанному факту прокуратура района в отношении генерального директора юридического лица возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).