Общество

Чаще всего псковичи находят любовь на работе – опрос

Выше всего вероятность встретить любовь — на работе и в соцсетях. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

На первом месте по вероятности встретить свою любовь — работа, именно так познакомились 16% участников исследования. Социальные сети и мессенджеры оказались на втором месте: 15% респондентов встретили свою пару там. Каждый десятый опрошенный признался, что познакомился с любимым человеком прямо на улице.

Знакомства также завязываются через общих друзей (9%), во время учебы в вузах и колледжах (9%). Каждый двадцатый встретил свою пару на сайте знакомств. 4% нашли любовь еще в школьные годы. Еще 4% познакомились в кафе или ресторанах. По 2% псковичей повстречали любимых на отдыхе, среди соседей по дому, на вечеринке, в парке, в гостях, в магазине. Также 2% рассказали, что вместе с самого детства.