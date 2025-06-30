Общество

МВД предупредило семьи военных о новой схеме мошенничества

Мошенники создали поддельный аккаунт Международного комитета Красного Креста (МККК) и массово рассылают семьям военнослужащих вредоносные файлы, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«От имении поддельного аккаунта «Комитета Красного Креста» семьям военнослужащих массово отправляют вредоносные файлы (.apk)», - говорится в сообщении МВД со ссылкой на Telegram-канал МККК.

В ведомстве пояснили, что аферисты могут выдавать зараженные файлы за список военных, фотоальбом пленных или даже приложение Красного Креста.

«Установите приложение, чтобы подать запрос на поиск среди пленных бойцов СВО. Запросы принимаются по очереди», - говорится в материалах, опубликованных полицейскими.

В ведомстве предупредили, что подобный файл-ловушка всегда будет с расширением .apk, пишет РИА Новости.