Опубликована программа VI Форума молодых семей Псковской области

Форум молодых семей Псковской области состоится 13 июля в студенческом сквере Псковского государственного университета на площади Ленина, 2. Программу мероприятия Псковской Ленте Новостей предоставили в автономной некоммерческой организации АНО «Центр профессиональных компетенций и развития "Приоритет"».
«В середине июля всех псковичей и жителей нашего региона ждет яркое семейное событие - Форум молодых семей Псковской области. Форум проводится для семей разных возрастов с просветительской программой для молодых родителей. Приглашаем родителей и детей!» - сообщили организаторы.
Мероприятие пройдет 13 июля по итогам Всероссийского дня семьи, любви и верности в формате праздничной программы, наполненной тематическими мастер-классами, выступлениями федеральных и региональных экспертов в семейной тематике, творческой концертной программой, работой интерактивных площадок от общественников и представителей бизнеса для детей, презентациями проектов молодых семей Псковской области и презентациями успешных предпринимательских семейных инициатив.
Расписание программы форума:
Зарегистрироваться на форум можно до 6 июля включительно по ссылке.
Организатор форума - Клуб молодых семей Псковской области, (действующий на площадке АНО «Центр профессиональных компетенций и развития «Приоритет»). Организация и проведение мероприятия происходят при поддержке министерства молодежной политики Псковской области, центра «Мой бизнес» Псковской области.