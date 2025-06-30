Общество

Опубликована программа VI Форума молодых семей Псковской области

Форум молодых семей Псковской области состоится 13 июля в студенческом сквере Псковского государственного университета на площади Ленина, 2. Программу мероприятия Псковской Ленте Новостей предоставили в автономной некоммерческой организации АНО «Центр профессиональных компетенций и развития "Приоритет"».

«В середине июля всех псковичей и жителей нашего региона ждет яркое семейное событие - Форум молодых семей Псковской области. Форум проводится для семей разных возрастов с просветительской программой для молодых родителей. Приглашаем родителей и детей!» - сообщили организаторы.

Мероприятие пройдет 13 июля по итогам Всероссийского дня семьи, любви и верности в формате праздничной программы, наполненной тематическими мастер-классами, выступлениями федеральных и региональных экспертов в семейной тематике, творческой концертной программой, работой интерактивных площадок от общественников и представителей бизнеса для детей, презентациями проектов молодых семей Псковской области и презентациями успешных предпринимательских семейных инициатив.

Расписание программы форума:

10:00-12:00 - регистрация участников форума

10:30-12:30 - просветительская программная часть форума (выступления спикеров Клуба молодых семей на темы, связанные с духовно-нравственными семейными ценностями, психологией внутрисемейных отношений для детей и родителей и т. д.)

13:00-15:00 - торжественное открытие с участием представителей правительства Псковской области и тематическая концертная программа, наполненная выступлениями творческих коллективов региона и талантливых семей.

10:30-15:00 - работа интерактивных площадок для детей (более 20 площадок)

14:00-15:00 - презентация проектных семейных инициатив.

Зарегистрироваться на форум можно до 6 июля включительно по ссылке.

«Обратите внимание! Всех зарегистрированных участников ждут приятные памятные сувениры и возможность участия в просветительской программе. Форум проводится для поддержки и укрепления института семьи, возрождения и сохранения духовно-нравственных ценностей», - добавили организаторы.

Организатор форума - Клуб молодых семей Псковской области, (действующий на площадке АНО «Центр профессиональных компетенций и развития «Приоритет»). Организация и проведение мероприятия происходят при поддержке министерства молодежной политики Псковской области, центра «Мой бизнес» Псковской области.