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Общество

Ранцы без аниме и иностранных букв закупят для первоклашек в Псковской области

02.07.2025 15:39|ПсковКомментариев: 0

На 1 315 ранцев для первоклассников из малообеспеченных семей, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Псковской области могут выделить 1 791 030 рублей, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Изображение или рисунок на передней стороне рюкзака не должны содержать кадров из иностранных аниме и их героев, агрессивных животных и рисунков, а также крупных надписей на иностранном языке.

Количество школьных ранцев для девочек – 623 штуки, для мальчиков – 692 штуки.

Заказчиком выступает комитет по закупкам Псковской области. Поставщика определят 14 июля. Он должен будет доставить ранцы до 15 августа текущего года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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