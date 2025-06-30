Общество

Ранцы без аниме и иностранных букв закупят для первоклашек в Псковской области

На 1 315 ранцев для первоклассников из малообеспеченных семей, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Псковской области могут выделить 1 791 030 рублей, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Изображение или рисунок на передней стороне рюкзака не должны содержать кадров из иностранных аниме и их героев, агрессивных животных и рисунков, а также крупных надписей на иностранном языке.

Количество школьных ранцев для девочек – 623 штуки, для мальчиков – 692 штуки.

Заказчиком выступает комитет по закупкам Псковской области. Поставщика определят 14 июля. Он должен будет доставить ранцы до 15 августа текущего года.