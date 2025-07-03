Общество

Помочь малоимущим семьям и одиноким пожилым людям предлагают псковичам

Ресурсный центр добровольчества запускает акцию «Семья помогает семье», сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО Псковской области «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности, который празднуют в России 8 июля.

С 3 по 17 июля все желающие могут помочь малоимущим семьям и одиноким пожилым людям. Принимаются одежда, обувь, постельное белье, книги, канцелярские товары и игрушки. Вещи должны быть новыми или в хорошем состоянии.

Сбор организован в Ресурсном центре добровольчества по адресу: Псков, улица Конная, 2.