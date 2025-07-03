Общество

Традиционная встреча на Кургане Дружбы состоится сегодня

Одно из главных мероприятий в сфере отношений Псковской области с Республикой Беларусь, встреча на Кургане Дружбы, состоится сегодня, 5 июля.

В этом году Россия – принимающая сторона. На приграничных территориях двух дружественных стран пройдёт возложение гирлянды Воинской славы к памятникам Марии Пынто и Комсомольцам-подпольщикам.

Кроме того, в программе предусмотрена работа интерактивных площадок островского Военно-исторического музея, Музея истории Невеля, поискового объединения «Псковский рубеж», Центра «Воин», а ещё будут партизанский лагерь реконструкторов, лазер-таг и детская игровая зона.