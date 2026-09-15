Как гаджеты влияют на сон, узнают псковичи на «Диктанте здоровья-2026»

Третий трек всероссийской акции «Диктант здоровья-2026» под названием «Используем гаджеты рационально» стартует 15 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Тема посвящена цифровой гигиене — как сохранить здоровье в мире, где экран всегда под рукой. Участники смогут проверить свои знания и узнать много полезного:

как защитить глаза от негативного воздействия экранов (например, что такое «правило 20-20-20» и зачем оно нужно);

что такое «текстовая шея» и как ее избежать;

какое экранное время считается оптимальным для детей и взрослых;

как распознать цифровую зависимость и «фантомную вибрацию»;

как гаджеты влияют на сон, пищеварение и умственную работоспособность.

Материалы адаптированы для школьников, студентов, педагогов, родителей и взрослого населения. Участвовать можно с семи лет.

Есть два формата участия в диктанте: онлайн — на официальном портале акции диктант-санпросвет.рф, а также через MAX-бот. Очно — в образовательных организациях и других организованных коллективах. Все материалы для такого формата есть на портале в разделе «Очным участникам».

В диктанте 20 вопросов, к каждому — четыре варианта ответа. Нужно выбрать один верный. Если какой-то вопрос остался без ответа, можно честно написать «не знаю».

По итогам каждый участник получит именной электронный сертификат, а также подробный разбор ошибок с пояснениями от экспертов.

Трек приурочен ко Дню федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, который отмечается 15 сентября. Сам проект «Диктант здоровья» проводится Роспотребнадзором при организационно-методическом сопровождении ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора и участии МАСС «Сибирское соглашение». Он реализуется в рамках коммуникационной стратегии «Санпросвет» федерального проекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)» и межрегионального проекта «Сибирская школа — территория здоровья».