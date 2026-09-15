В трех школах Псковского округа к новому учебному году сделали ремонт

Состоялась рабочая поездка в территориальный отдел «Карамышево-Торошино» слвместно с профильными специалистами администрации и депутатами муниципального Собрания Андреем Ключко и Александром Николаевым. На старте нового учебного года делегация посетила три образовательных учреждения – Торошинскую, Быстрецовскую и Карамышевскую школы. В летний период были выполнены необходимые ремонтные работы и мероприятия по подготовке к новому учебному периоду и очередному отопительному сезону. Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

На встречах с педагогическими коллективами и руководством школ делегация обсудила первоочередные задачи уже к следующему летнему сезону, поскольку в настоящее время начинается планомерную работу по подготовке бюджета округа на 2027 год и плановый период. Кроме того, глава округа с сопровождением посетили Дома культуры, которые также ежегодно стараемся обновлять. Так, в Быстрецовском ДК выполнен ремонт зала, санитарная комната и ряд помещений, необходимых для работы с жителями.

С активными жителями территорий и сотрудниками теротдела обсудили ход реализации проектов ТОС: многие уже завершены, кое-что еще в работе.

«С удовлетворением отмечу, что люди всё активнее включаются в проектную деятельность и участие в конкурсах грантов, выбирая для решения самые разные вопросы благоустройства: от создания инфраструктуры для досуга до вопросов безопасности и комфорта», — добавила Наталья Федорова.

Глава округа напомнила, что помимо инструмента ТОС для решения вопросов местного значения, есть и еще один — инициативные проекты, а также рассказала основные моменты этого инструмента и подчеркнула, что при подготовке и реализации таких проектов многое зависит от настроя и конструктивной активности жителей.