Общество

Всемирный день поцелуя празднуют 6 июля

6 июля отмечается Всемирный день поцелуя, который впервые придумали в Великобритании.

Существует специальная наука, изучающая фундаментальные физиологические, психологические и иные особенности человеческого поцелуя, — филематология (philematology, от греческого слова «филема» — поцелуй). Официально эту дисциплину признали в 2009 году на конгрессе Американской ассоциации за прогресс науки, пишет Calend.ru.

Ученые уже неоднократно проводили исследования в рамках филематологии. В частности, было установлено, что поцелуй успокаивает нервную систему и предотвращает стрессы, помогает похудеть, является отличной профилактикой морщин: он задействует около 30 мышц лица. Кроме того, поцелуй разрабатывает легкие, вызывает активизацию деятельности целого ряда гормонов.

Психологи из Берлинского университета установили, что три 20-секундных поцелуя с утра способны поддерживать романтическое настроение целый день, а долгий поцелуй прекращает приступ вегетососудистой дистонии. Кстати, по мнению тех же ученых, длительность идеального поцелуя — 3 минуты.

Известные целовальщики: