Общество

Историю не будут включать в список обязательных ЕГЭ в ближайшие пару лет

История в ближайшие два года не станет обязательным предметом на ЕГЭ для поступления в гуманитарные вузы, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Ранее ректор МГИМО Анатолий Торкунов на встрече президента РФ Владимира Путина с авторами учебников истории предложил главе государства сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы. Путин поддержал идею ректора, пишет РИА Новости.

«Скорее всего, в течение ближайших двух учебных годов останется (для сдачи ЕГЭ по выбору - ред.) предмет обществознание и история, чтобы школьники, которые готовятся к сдаче этих предметов, спокойно могли готовиться», - сказал министр, отвечая на вопрос про сроки установления обязательного ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы, на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.