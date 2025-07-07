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День Зенитных ракетных войск Вооруженных Сил России празднуется 8 июля

8 июля 1960 года в составе Вооружённых Сил СССР появился новый род войск и была учреждена должность командующего зенитными ракетными войсками. Эту дату принято считать Днём Зенитных ракетных войск Вооруженных сил Российской Федерации.

Сегодня зенитные ракетные войска (ЗРВ) являются родом войск, входящих в систему войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил РФ.

Славная история развития этого рода войск тесно связана с развитием ракетостроения в середине 20 века. Появление зенитных ракетных войск стало закономерным и логичным развитием зенитной артиллерии. Развитие авиации, рост высоты полёта, скорости самолётов привели к тому, что пулемётно-пушечное вооружение войск ПВО стало неэффективным в борьбе с воздушными и ракетными ударами со стороны возможного противника. Отдельные задачи оказалась не в состоянии решить даже авиация ПВО. Ведь к числу задач, возлагаемых на силы противовоздушной обороны, относились и относятся по настоящее время задачи по обеспечению воздушного прикрытия важных государственных, политических, экономических объектов, объектов инфраструктуры, городов и населённых пунктов, ну и, безусловно, военных объектов.

Для полноценного решения подобных задач в стране были созданы конструкторские бюро по разработке ракетных систем ПВО. Уже в начале 1950-х годов начали формироваться первые зенитно-ракетные части в системе ПВО. 1 мая 1960 года одна из советских зенитных ракет комплекса С-75 сбила разведывательный самолёт У-2 ЦРУ США, совершавший регулярные полёты над территорией СССР на запредельной для средств советской ПВО высоте.

Широкий спектр задач, стоящий перед зенитно-ракетными войсками, а также разные условия, в которых возможно их применение, обусловили и разнообразие средств для их выполнения.

Так, сегодня в составе зенитно-ракетных войск действуют комплексы, различающиеся по дальности применения (ближнего действия, малой, средней дальности, дальнего действия). Комплексы ЗРВ могут иметь как ракетное, так и ракетно-пушечное вооружение. С развитием техники и электроники выросли огневая мощь и точность вооружения российских зенитно-ракетных систем. Это неоднократно подтверждалось их применением в зонах боевых действий и военных конфликтах 20 и 21 веков.

Российские ЗРК известны и пользуются непререкаемым авторитетом и популярностью во всём мире: С-200, С-300, С-400, «Панцирь», «Игла», «Стрела», «Бук», «Тор», «Тунгуска», «Витязь» и другие. Они способны обеспечивать безопасность от поражения любыми средствами воздушного нападения, в разное время суток, в разных климатических и метеорологических условиях, на разных дальностях и высотах, пишет calend.ru.

Традиционно 8 июля в воинских частях ЗРВ проходят торжественные построения и мероприятия. В этот день отмечают свой праздник люди, чья служба в буквальном смысле обеспечивает мирное небо над Россией.