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Общество

В России может измениться процедура пересмотра решений суда

08.07.2025 09:00|ПсковКомментариев: 0

Перечень оснований, которые используются для запуска пересмотра решений суда, существенно расширят. Так, смогут использовать ранее вынесенные постановления об отказе в возбуждении дел или их закрытии, где фигурировала ложная информация свидетелей или экспертов. Такой документ одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Законопроект направлен на восполнение пробелов в федеральном законодательстве, связанных с ранее отсутствовавшей возможностью использования итоговых процессуальных решений, которыми разрешается уголовное дело по существу, для целей пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов, вынесенных в рамках гражданского, арбитражного и административного процесса, пояснила старший юрист Criminal Defense Firm Екатерина Харченко.

«В начале 2025 года Конституционный суд РФ сказал, что не только в приговорах суда, но и в иных процессуальных решениях по уголовному делу, в том числе принимаемых и на стадии предварительного следствия, может содержаться необходимая доказательственная информация, свидетельствующая о необходимости пересмотреть уже устоявшееся решение суда в особом порядке, поскольку и обстоятельства особые. Раньше по закону этого сделать было нельзя, и КС РФ высказался, что это неконституционно», — напомнила она.

Не все уголовные дела по объективным причинам доходят до суда, добавила адвокат Алена Тихомирова. Между тем, на стадии предварительного следствия также могут быть установлены существенные для пересмотра дела обстоятельства, которые должны учитываться судами при принятии решений, пишут «Известия».

«Теперь же для суда, который будет пересматривать дело, важна будет не столько сама форма, сколько содержание документа, что делает правосудие более доступным», — указала она.

Источник: Псковская Лента Новостей
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