На третий этап строительства Крестовского кладбища в Пскове готовы выделить 83 млн рублей

На выполнение работ в рамках третьего этапа второй очереди по строительству Крестовского кладбища в Пскове могут выделить 83 361 330 рублей, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.
Планируется выполнить восстановление и закрепление трассы, выполнение работ на внутриквартальных и межквартальных проездах и восстановление трассы автомобильной дороги на главной аллее.
На участке произведут вырубку деревьев, разработку и уплотнение грунта катками. Также подрядчик установит урны, скамейки и стенды.
Подрядчика планируется определить 17 июля. Он должен будет выполнить работы до 1 декабря текущего года.